الحبس عامًا لعامل قتل شقيقته أثناء تدخله لحل خلاف مع زوجها بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، بالحبس لمدة عام واحد للمتهم بقتل شقيقته أثناء توجهه إليها لحل خلافات نشبت بينها وبين زوجها، إلا أنه طلب من زوجها أن يتركه وأخته بمفردهما، وخنقها بكلتا يديه حتى فاضت روحها، ووجهت إليه النيابة العامة اتهاما بالقتل العمد، إلا أن دفاع المتهم أكد أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه، حال قيامه بخنق أخته، ما تسبب في تخفيف الحكم.

إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم «أحمد م. م.»، محبوس، 34 سنة، عامل، مقيم بقرية المعصرة، مركز بلقاس، وذلك في القضية رقم 13293 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 2881 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

وقالت النيابة إن المتهم بتاريخ 12 يوليو 2021 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها شقيقته «ميادة م. م.»، عمدا، بأن توجه صوب مسكنها لإنهاء خلاف قائم بينها وزوجها وما إن ظفر بها حتى نشبت بينهما مشادة كلامية فراودته فكرة شيطانية واختمرت في ذهنه نية التخلص منها، بأن جثم فوقها وطوق عنقها بكلتا يديه وأحكم قبضته حولها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وصعدت روحها إلى بارئها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.

شهادة زوج المجني عليها في النيابة العامة

وشهد زوج المجني عليها، المدعو «حامد ع. أ.»، 33 سنة، خراط معادن، مقيم بمدينة طلخا، أنه على إثر خلافات زوجية مستمرة بينه والمجني عليها، وبتاريخ الواقعة، وأثناء تواجده أمام مسكنه فوجئ بحضور المتهم إليه متبادلا معه أطراف الحديث بشأن ما ادعته المجني عليها قبله من أفعال منافية للآداب، فأعلمه بعدم صحة ما ادعته، فطلب منه الانصراف، وآنذاك قام المتهم بالدلوف إلى مسكنه لإنهاء ذلك النزاع مع شقيقته (المجني عليها)، وآنذاك تناهى إلى مسامعه صياح مرتفع بين المتهم والمجني عليها، فانصاع لما طلبه منه المتهم وانصرف من مسكنه، ثم عقب ذلك علم بقيام المتهم بإزهاق روح المجني عليها.

شقيقة القتيلة: شاهدتها ملقاة على أريكة قاطعة النفس

وأكدت «مني م. م.»، 34 سنة، شقيقة المجني عليها، في تحقيقات النيابة العامة، أنها حال تواجدها بمسكن ذويها ورد إليها اتصال من شقيقها (المتهم) مخبرًا إياها بقيامه بإزهاق روح شقيقتها المجني عليها، فاصطحبت زوجها وتوجها صوب مكان تواجده، وبالوصول أبصرت شقيقتها ملقاة على أريكة بداخل مسكنها لا تحرك ساكنا، فدنت منها لإغاثتها فوجدتها قد فاضت روحها إلى بارئها، فتوجهت برفقة شقيقها المتهم إلى ديوان المركز للإبلاغ بذلك، وآنذاك أخبرها المتهم بقيامه بإزهاق روح المجني عليها بخنقها وكتم أنفاسها، على أثر مشادة كلامية بينهما حال محاولته درء النزاع والخلاف القائم بين أخته المجني عليها وزوجها.

وتوصلت تحريات المباحث أنه على إثر خلافات زوجية مستديمة بين المجني عليها وزوجها، تناهى إلى علم المتهم ذلك، فتوجه صوب مسكن المجني عليها رغبة منه في إنهاء ذلك الخلف الزوجي القائم بينهما، وما إن ظفر المتهم بشقيقته المجني عليها حتى نشبت بينهما مشادة كلامية فطلب من زوجها الانصراف لإنهاء الخلاف، وآنذاك تناسى المتهم الغرض الذي قدم من أجله وسيطرت على جوارحه فكرة شيطانية وهي إزهاق روحها متجردًا من مشاعر الرحمة والإنسانية، غير آبه بصلة الدم والرحم، فبدلا من أن ينهي خلافها أنهى حياتها، بأن طوق عنقها بكلتا يديه وأحكم قبضته حوله حتى فارقت الحياة وصعدت روحها إلى بارئها، وأعزى قصد المتهم إلى إزهاق روح المجني عليها.