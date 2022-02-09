تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شاب على مقهى في الدقهلية إلى 9 مارس المقبل

أجلت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، محاكمة 7 متهمين بقتل شاب أثناء ‏جلوسه على مقهى، إلى جلسة 9 مارس المقبل، بعدما أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة آلية باتجاه المقهى، للانتقام ‏من صاحبها فقتلوا الشاب الذي تصادف جلوسه على المقهى وفروا هاربين.

القبض على 4 متهمين

وتمكنت مباحث الدقهلية من ‏إلقاء القبض على 4 منهم، وقدمتهم للنيابة العامة التي أحالتهم إلى المحكمة، في القضية رقم ‏‏15198 لسنة 2021 جنايات مركز شربين، والمقيدة برقم 1859 لسنة 2021 كلي شمال ‏المنصورة.‏

إحالة 7 متهمين إلى جنايات المنصورة

وأحالت النيابة العامة 7 متهمين للمحكمة وهم: أحمد فهمي حسن، 27 عاما محبوس، من قرية ‏ديمشلت – دكرنس، محمد أحمد رشاد، 26 عاما محبوس، من دكرنس، ومحمود محمد عبد‏التواب، محبوس، وطلعت عبدالرازق أحمد، 27 عاما، محبوس،‏‎ نجار موبيليا - مقيم ديمشلت - مركز دكرنس، و«وجيه م. م.»، و«السيد س. ا.»، وو «السيد ف. ح.»، هاربين.

‎وذلك لأن المتهمين من الأول حتى السادس في 10/9/2021، بدائرة مركز شربين محافظة الدقهلية: قتلوا المجني عليه محمد محمود عطية ‏محمود متولي، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية «3 بنادق آلية» بحوزة المتهمين من الأول حتى الثالث، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سالفا تواجده به، مستقلين ‏3 دراجات نارية قيادة المتهمين من الرابع حتى السادس، وفي سبيل إتمامهم جريمتهم وما إن وطأت أقدامهم مكان الواقعة، حيث تصادف وجود المجني عليه حتى ‏ترجل المتهمون من الأول حتى الثالث مشهرين أسلحتهم النارية آنفة البيان مطلقين منها صوب ‏المجني عليه والمتواجدين رفقته وابلا من الأعيرة النارية غير آبهين بمستقرها، ‏قاصدين من ذلك قتلا، فاستقرت إحداها بجسد المجني عليه مخلفة بكلا جانبيه، فتحتي دخول و‏خروج، وذلك حال تواجد المتهمين من الرابع حتى السادس رفقتهم على مسرح الجريمة للشد ‏من أزرهم، محدثين ما قد حل به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص ‏به التي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله، مرتضين جميعهم بما يأتيه فعلهم الإجرامي من ‏نتيجة احتمالية بإزهاق روح المجنى عليه.