محافظ جنوب سيناء يكرم القيادات التنفيذية.. ويصدق على 25 طلب تصالح

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الجهاز التنفيذي للمحافظة يحمل على عاتقه مهام كبيرة الفترة القادمة، مشيرا إلى أن هناك تنمية في كل المدن، في كافة المجالات، موضحا أن مدينة دهب تجري بها أعمال تطوير قاربت على الانتهاء، ومدينة الطور يجري إنشاء الطريق الساحلي بها أيضا.

تكريم المكتب الفني

وأوضح المحافظ في تصريحات لـ«الوطن» اليوم، أن الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، تبذل مجهودات فوق العادة ومعها طاقم من العاملين، لمتابعة المشروعات الجارية على أرض المحافظة، خاصة أن هناك مشروعات عملاقة لم تشهدها المحافظة من قبل مثل مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، ومشروع تطوير الرويسات.

وقال «فودة» إنه كرّم اليوم الطاقم المعاون لمكتب نائب المحافظ، وذلك لمجهوداتهم الكبيرة في مجال عملهم طوال الفترة الماضية، وأثنى على تفوقهم فى كافة المهام التي كلفوا بها، وطالبهم المحافظ ببذل المزيد من الجهد لعبور التحديات التي تواجه المحافظة خلال الفترة القادمة.

التصديق على 25 قرار تصالح

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على أنه وافق على حالات جديدة للتصالح في مخالفات البناء بمدينة طور سيناء، عاصمة المحافظة، موضحا أن عدد حالات التصالح الجديدة بلغت نحو 25 حالة، وتم إعطاء المواطنين «نموذج 10» طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة لهذا الشأن، ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 155 حالة.