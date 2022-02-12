وضع حجر أساس كنيسة العذراء ضمن مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين (صور)

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن مشروع التجلي الأعظم بالمدينة يخاطب كل العالم بكل اللغات، ويسعى لنشر الوحدة بين الشعوب، باعتبار أن سانت كاترين هي ملتقى الأديان السماوية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلامية.

وأوضح «العناني»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مشروعات التجلي الأعظم راعت البعدين الديني والأثري، بحيث تحافظ على هوية المدينة التاريخية، لافتا إلى أن المشروع تضمن إنشاء كنيسة ومسجد كبير.

كنيسة الشهيدة كاترين في حي الزيتونة

وأكد اللواء طلعت العناني، أن الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية، ورئيس دير القديس العظيم موسى النبي العامر بسيناء، قام صباح أمس الجمعة بوضع حجر أساس لكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيدة كاترين في حي الزيتونة بمدينة كاترين، ضمن مشروع التجلي الأعظم.

وأوضح، أن الكنيسة تقام على مساحة 600 متر مربع، وأن أسقف جنوب سيناء يترأس وضح الحجر حيث أقام صلاة وضع حجر الأساس، ووُضعت رسومات الكنيسة وجريدة وعملة وصليب وكتاب مقدس، وهي طقوس اعتاد عليها أسقف جنوب سيناء عند إنشاء أي كنيسة.

وحضر وضع حجر الأساس والتوقيع عليه على الوثيقة، القمص أبانوب، والقمص ميرون، والقس مكاريوس، ومجموعة من الشمامسة والمهندسين والعمال.

أسقف جنوب سيناء يشكر الرئيس

وقدم الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنشاء هذا البناء المقدس لخدمة السياح الوافدين إلى مدينة سانت كاترين، وقال إن الكنائس تصلي من أجل الرئيس يوميا في كل قداس ليحفظه الله ويسنده ويساعده في كل أعماله.