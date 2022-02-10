آخر مستجدات مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين.. معدلات تنفيذ عالية

قال المهندس محسن حامد رئيس جهاز تعمير سيناء، إن كتيبة عمل مشروع التجلي الأعظم مستمرة في أداء مهامها، للانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، مشيرا إلى الانتهاء من معظم أعمال الأساسات الخرسانية، مؤكدا أنه يزرو مدينة سانت كاترين أسبوعيا، لمتابعة معدلات التنفيذ، لافتا إلى أنها تسير بصورة جيدة للغاية، وتتناسب الوقت المحدد للمشروع.

مستجدات تطوير وادي الدير

كشف حامد، في تصريح لـ«الوطن»، آخر مستجدات تطوير وادي الدير، بطول 1.5 كيلو متر تقريبا، ضمن مشروعات التجلي الأعظم، مشيرا إلى الانتهاء من تركيبات القطع الجرانيتية، لتطوير المدخل، بحيث يبدأ من ميدان الدير، وينتهي عند مدخل دير سانت كاترين.

أوضح أن مشروع وادي الدير، يشمل تطوير الطريق، وتركيب كاميرا مراقبة، وموقف للأتوبيسات والسيارات السياحية، وأماكن للدليل البدوي والجمالة، مؤكدا أن جميع أعمال التطوير تمت بالاتفاق مع وزارة الآثار والسياحة، للحفاظ على هوية المكان وطالعه التاريخي.

أبرز مشروعات التجلي الأعظم

أكد رئيس جهاز تعمير سيناء، إن التكلفة التقديرية لمشروع التجلي الأعظم، بلغت 4 مليارات جنيه، لافتا إلى أنها أعاد لمدينة سانت كاترين رونقها الحضاري والتاريخي، معددا أبرز المشروعان:

１- فندق في وادي الراحة.

２- نزل بيئي.

３- مركز الزوار.

４- مركز شرطي.

５- تطوير وادي الدير.

６- إنشاء مجلس مدينة ذكي بسانت كاترين.

７- حماية سانت كاترين من السيول.

８- تطوير البنية التحتية للمدينة بأكملها.

９- مساكن الزيتونة.

10- تطوير مركز شباب سانت كاترين.

11- إقامة سوق مخصص للبازرات.

12- تطوير الطريق الداخلي.