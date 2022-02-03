«فودة»: أنجزنا 20% من تطوير «الرويسات».. وأزلنا كافة المخالفات

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه تمت إزالة كل التعديات في منطقة الرويسات بشرم الشيخ، المخالفة للتخطيط الجديد والمخطط الاستراتيجي للمنطقة، الذي تم إعدادها من قبل المحافظة وهيئة التخطيط العمراني.

وأوضح المحافظ في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن نسبة الأعمال في مشروع تطوير الرويسات تبلغ نحو 20%، موضحا أنه تم إخلاء كل المناطق التي يشملها التطوير، وقام مجلس مدينة شرم الشيخ بالعمل طوال اليوم لإزالة المخالفات وجعل المنطقة خالية تماما تمهيدا لتنفيذ المخطط الجديد.

إنشاء 5000 وحدة سكنية

وأكد اللواء خالد فودة، على أنه عقد اجتماعا موسعا مع أهالي الرويسات، تم خلاله الاتفاق على إزالة كل التعديات في سبيل أن الدولة ستقوم بإنشاء 5000 وحدة سكنية بالمنطقة لأهالي مدينة شرم الشيخ بالكامل، مشيرا إلى أن الإسكان الجديد يكفي احتياجات أهالي المنطقة بجانب وجود 496 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري، حيث تم تسليم 250 وحدة طبقا للشروط والضوابط التي وضعتها المحافظة.

جهاز التعمير ينشئ 120 بيتا

وأشار اللواء خالد فودة، إلى أن جهاز تعمير سيناء يجري الآن أخذ الجسات لإنشاء 120 بيتا بدويا بمنطقة الرويسات، موضحا أن جميع الإزالات جرت للمنشآت التي تعيق خطوط التنظيم، والواقعة بالمناطق الخطرة أسفل الجبال وتحت خطوط الضغط العالي، وسوف يجري تعويض الأهالي بسكن بديل بنفس المنطقة استعدادا لبدء إنشاء مشروعات الإسكان والخدمات ضمن أعمال التطوير الشامل لمنطقة الرويسات.

أضاف المحافظ أن مخطط تطوير الرويسات سوق يجعلها تليق بمكانة شرم الشيخ العالمية، موضحا أن التطوير يشمل إقامة مدارس، ومناطق ترفيهية، وخدمات أخرى لأهالي المنطقة.