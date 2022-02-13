انطلاق مهرجان أفلام السينما اليابانية «أونلاين» غدا

أعلنت مؤسسة اليابان بالقاهرة، وهي إحدى المؤسسات المستقلة، التي دشنتها الحكومة اليابانية في مصر عام 1995 للتبادل الثقافي بين البلدين، عن انطلاق مهرجان الأفلام اليابانية لعام 2022 عن بعد.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إن المهرجان سوف ينطلق غداً ويستمر حتى 28 من فبراير الجاري».

عرض 19 فيلما يابانيا مترجما باللغة العربية

وأضافت المؤسسة أن المهرجان سوف يعرض 19 فيلما يابانيا مترجما باللغة العربية مجاناً من خلال موقع المؤسسة على شبكة الأنترنت، كما أن الأفلام متنوعة ما بين درامي وكوميدي ورسوم متحركة، وتضمن أفلاماً من التحف الفنية اليابانية الخالدة.

وأوضحت المؤسسة أن يمكن الاستماع بمشاهدة الأفلام من خلال الدخول على موقع المؤسسة والتسجيل من خلال عنوان البريد الإلكتروني، منوهة إلى أن بث الأفلام سوف ينتهي في 28 فبراير الجاري في تما الساعة 10 صباحاً.

«الوطن» تستعرض قائمة بأسماء الأفلام المشاركة في المهرجان وهي كالتالي:

1- «حتى الفجر» دراما إنسانية روحانية تعرض قصة «أيومي» يتيم يعيش مع جدته التي ورثت قدرة خاصة تدعى «الوصل» التي تسمح لها أن تدعو شخص متوفى ليلتقي بشخص حي مرة واحدة فقط.

2- أولاد ذوات دراما إنسانية تستكشف حياة النساء في اليابان الحديثة من خلال تصويرها الحيوي للاختلافات الطبقية بين شخصية من الطبقة العليا في طوكيو وشخصية نشأت في الريف الياباني بخلفية طبقة منخفضة الدخل.

3- يوميات طاهٍ في القطب الجنوبي فيلم كوميدي ياباني كلاسيكي يتتبع الحياة لثمانية رجال معًا في قاعدة مراقبة في القطب الجنوبي حيث تقل درجة الحرارة عن سالب 54 درجة مئوية والبيئة قاسية لدرجة أن حتى البطاريق لا يمكنها العيش بها، يجب على هؤلاء الرجال قضاء سنة بأكملها هناك بعيدًا عن عائلاتهم، وأكبر متعة لهم هي الوجبات الثلاث التي يتناولونها معاً.

4- إيتو دراما شبابية مؤثرة تحكي قصة «إيتو» فتاة في المرحلة الثانوية تعيش مع والدها وجدتها في محافظة أوموري بشمال اليابان وهي خجولة وأصدقاؤها قليلون، تمتلك شاميسن «أداة موسيقية تقليدية يابانية» لم تعزف عليه أبدًا منذ أن جاء إليها بعد وفاة والدتها، إذ توارثته الأجيال في عائلتها منذ زمن.

5- القلعة الهائمة فيلم تاريخي يجذب الانتباه عن أولئك الذين يدافعون عن شرفهم كساموراي، مسلحين بحكمتهم وشجاعتهم وحبهم لقومهم.

6- طريقة السومو - خلفاء الساموراي فيلم تسجيلي عن السومو،وهي رياضة اليابان الوطنية، مليء بالمشاهد الحصرية النادرة من خلف كواليس حياة أشهر مصارعي.

7- راشومون مجموعة من الشهود على جريمة قتل كل منهم يسرد قصة مختلفة تمامًا عن الآخر، من أشهر الأفلام في تاريخ السينما اليابانية يتساءل عما إذا كان يوجد ما يسمى بالحقيقة المطلقة في هذا العالم.

8- من حبها يغلي الماء يغلي الماء من حبها» دراما إنسانية عن الروابط بين أم محبة قوية الإرادة وعائلتها .

9- اليقظة فيلم درامي شبابي مشوق يصور المعركة الحاسمة بين لاعب شوجي «لعبة يابانية تشبه الشطرنج» ومحترف ومطور برامج شوجي.

10- انقلاب باتيما فيلم رسوم متحركة يتعرض حياة فتى وفتاة، يعيشان في عالمين مختلفين مقلوبين عكس بعضهما البعض و يغيران المستقبل، الشخصيات «تصعد» إلى تحت الأرض وتقع في السماء .

11- بداية جديدة يستعرض الفيلم سؤالاً ما إذا كان بإمكانك أن تعيد سنوات المدرسة الثانوية من جديد، كيف سيؤثر ذلك على حياتك؟ من خلال قصة حب شبابية عجيبة عن إعادة الحياة من خلال مصير جديد.

12- أوزلاند يستعرض الفيلم قصة «كورومي» التي تحصل على وظيفة في فندق من الطراز الأول، لكنها تنتدب للعمل في مدينة ملاهي تابعة للفندق في محافظة كوماموتو، تلقى ترحيبًا بهيجًا من مديرها الجديد الملقب بالساحر لقدراته المميزة، ولكن توًّكل بمهام متدنية المستوى، فتبدأ في قضاء أيامها في الشكوى معبرة عن رغبتها في العودة إلى طوكيو.

ثم تكتشف أن بإمكانها العودة إذا فازت بلقب «أكثر موظف متميز في العام».

13- سيد الرامن فيلم تسجيلي عن الرجل الذي أسس مطعم رامن أسطوري في طوكيو .

14- الجناح الخفي فيلم تشويقي ملئ بالمفاجآت ويتم تصويره داخل إحدى المستشفيات ويتحدث عن ما هو الدافع الحقيقي للص؟

15- زمن حواء هل لروبوت الأندرويد روح؟ فيلم رسوم متحركة ينظر في طبيعة العواطف من خلال التفاعلات بين الناس والأندرويد.

16- رحلة سعيدة حالة طوارئ على متن رحلة طائرة من طوكيو إلى هونولولو، يصور الفيلم الموظفين العاملين على الأرض «المضيفين الأرضيين» والمضيفين والطيارين.

17- كتاب وصفات ميو قديمــاً، في الوقت الذي كانت فيه طوكيو تدعى إيدو، تصنع شابة لنفسها شهرة واسعة كطاهية محترفة بينما تحلم أن تلتقي من جديد بصديقة عمرها.

18- فيلم للصيـــف هيا نصنع فيلمًا معًا! تصنع فتاة شغوفة بأفلام الساموراي مع شاب مليء بالغموض فيلمًا يعبر حدود المكان والزمان.

19- خبز السعادة دراما إنسانية دافئة، لفيلم يحكي قصة مقهى في وسط الطبيعة الخلابة يقدم خبز شهي وقهوة لزبائن يعتصر الألم قلوبهم.