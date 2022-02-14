الإسكان تطرح أراض مخصصة للنشاط الصناعي بالفيوم الجديدة.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح عدد من الأراضي الاستثمارية، للنشاط الصناعي، في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، من ضمنها مدينة الفيوم الجديدة.

وخلال النقاط التالية، تستعرض لكم «الوطن»، الأراضي التي طرحت في مدينة الفيوم الجديدة، بجانب الاشتراطات البنائية لكل قطعة.

قطعة الأرض رقم 77 بالمنطقة الصناعية الأولى

تبلغ مساحة القطعة «54.5146» م2، مخصصة لإنشاء مصنع للأدوية، يبلغ السعر التقديري للمتر 1020 جنيهات، وفيما يخص الاشتراطات البنائية في كالتالي:

1- لا تزيد المساحة البنائية عن 65% من أجمالي المساحة المخصصة للنشاط.

2- الارتفاع المسموح لا يزيد عن 15م من مستوى سطح الأرض.

3- يجب الردم 4 أمتار من جميع الجهات.

4- لا يجوز إعادة تقسيمها إلى قطع أصغر بأية حال من الأحوال.

5- لا بد من إحاطة قطعة الأرض بسور، على ألا يقل ارتفاعه عن 5.2م، على أن يكون الجزء المصمت لا يزيد عن 70.1م2، وباقي الارتفاعات من الحديد، أو الألمونيوم، ولا يتعدى ثلاثة أمتار.

مراعاة تخصيص وتجهيز أماكن لوقوف وانتظار السيارات

6- يسمح بعمل بدروم، لا يزيد منسوب سقف البدروم عن 20.1 متر من الصفر المعماري.

7- يسمح باستعماله في نشاط القطعة ذاته، بشرط توافر الحماية المدنية وشئون البيئة والصحة، توفير أماكن انتظار للسيارات بديلة.

8- مراعاة تخصيص وتجهيز أماكن لوقوف وانتظار السيارات بكل أنواعها داخل اسوار القطعة، وكذا مساحات وأرصفة للشحن والتفريغ، إذ يمنع بتاتا الانتظار بطرق المنطقة الصناعية.

9- يلتزم المخصص له، بوضع وحدات إضاءة تحيط بقطعة الأرض، إذ لا تتجاوز المسافة بين كل وحدة وأخرى، ثلاثة أمتار، على أن تكون بالشكل الذي يحدده الجهاز.

10- الالتزام بشروط وقوانين البيئة، خاصة ما يتعلق بمعالجة الصرف الصحي والتلوث، وكذا الاشتراطات الخاصة بالمدن الصناعية، وتزويد المنشأة بوحدات منع التلوث.

11- لا تزيد مدة التنفيذ عن 3 سنوات، تحتسب من تاريخ استلام القطعة.