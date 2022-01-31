الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بشقة سكنية في سوهاج

شهدت دائرة قسم أول سوهاج، بنشوب حريق بشقة، إثر حدوث ماس كهربائي، ما أدى إلى احتراق بعض المنقولات المنزلية، وتم الدفع بسيارة إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات».

إخطار بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يُفيد بورود إشارة من قسم أول سوهاج تفيد بنشوب حريق بشقه بالطابق الثاني ملك «رضا. م. ا. س»، 75 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات».

حدوث ماس كهربائي

وأفادت المذكورة بمضمون ما تقدم، ورجحت أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضافت باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفت الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع طفل بسوهاج

وفي سياق آخر شهدت دائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، مصرع طفل دهسًا، إثر لهوه أمام المنزل اصطدمت به سيارة «ربع نقل» حال رجوع قائدها للخلف ما أدى إلى وفاته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بوصول «رأفت. ف. خ. ب»، 4 أعوام، ويقيم بدائرة مركز دار السلام إلى المستشفي المركزي «جثة هامدة» إثر حادث سيارة.

أفاد والده «فريد. خ. ب. ج» 39 عامًا، سائق، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل اصطدمت به سيارة «ربع نقل» قيادة «عباس. ح. ا. ح» 40 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز، عقب رجوع قائدها للخلف ما أدى إلى وفاته، ونفي الشبهة الجنائية.

وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور ولم يتمكن من مفاداته، وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.