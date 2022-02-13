قيادي بـ«فتح»: لن نتخلى عن حي «الشيخ جراح» أو حرم القدس الشريف

قال ديمتري دالياني، القيادي في تيار الإصلاح بحركة فتح، إن التيار الإصلاحي دائمًا ما يدعو للنضال والكفاح المتواصل والمستمر في منطقة القدس بشكل عام، وحي الشيخ جراح بشكل خاص، خاصة خلال الفترة التي تزداد فيها وتيرة الاستيطان على هذا الحي، موضحًا أن حي الشيخ جراح بدأت قصته منذ القرن الماضي، وكان هناك حراك شعبي، بدأ منذ أعوام في هيئة تظاهرات، فيما اندلعت التظاهرة الكبرى الأولى عام 2002.

التظاهرات في حي الشيخ جراح «نوع من الاستمرارية»

وأضاف «دالياني»، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الرميحي، على قناة «TeN»، أنه منذ ذلك الحين ونحن نعقد في حي الشيخ جراح تظاهرات أسبوعية في يوم الجمعة عصرًا، لا تنقطع صيفًا ولا شتاء، لا بردًا ولا حرًا، فالتظاهرات في حي الشيخ جراح نوع من الاستمرارية، وإرسال رسالة إلى العالم وللمستوطنين أنفسهم بأننا لا نكل ولا نمل في السعي لاسترجاع حقوقنا، وحماية أهلنا وأملاكهم من هذا السرطان التوسعي.

الشعب الفلسطيني يصبح «صفا واحدا» حينما يتعلق الأمر بمواجهة الاحتلال

وأوضح القيادي في تيار الإصلاح بحركة فتح، أن الشعب الفلسطيني وبعد كل هذه السنوات من النضال لن يتخلى لا عن حي الشيخ جراح ولا عن حرم القدس الشريف: «نضالنا مستمر وسننقله وسنتناقله من الأباء إلى الأبناء وإلى الأحفاد، فهذه مسيرة حياتنا وسنبقى على هذا الطريق إلى يوم التحرير، مهما طال الزمان، ومهما عانينا من مشاكل سياسية داخلية، إلا أن الشعب الفلسطيني حينما يأتي الأمر لمواجهة الاحتلال، نقف متحدين صفا واحدا».