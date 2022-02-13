تفاصيل هجوم المستوطنين على حي الشيخ جراح بالقدس (فيديو وصور)

اعتقل شخص وأُصيب عدد كبير من أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس الفلسطينية المحتلة، صباح اليوم، بحروق عدة في الوجه والرقبة، بالإضافة إلى وجود حالات اختناق أمام منازلهم جراء اعتداء عشرات المستوطنين عليهم.

اقتحام الاحتلال الإسرائيلي حي الشيخ جراح

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية، فأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا حي الشيخ جراح، وهاجموا المواطنين بغاز الفلفل والحجارة من مسافة قريبة، بالإضافة الى ملاحقة الأطفال خلال تواجدهم أمام منازلهم، وذلك بعد أن تجمعوا بالقرب من مدخل الحي الغربي، حيث قامت قوات الجيش الإسرائيلية بإلقاء القنابل الصوتية لتفريق الأهالي.

عاجل مراسلتنا: "الاحتلال يعتدي على أهالي الشيخ جراح والمتضامنين بغاز الفلفل". pic.twitter.com/32pXuFKkoZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 13, 2022

وفى السياق ذاته، أصيب أهالي الحي بكدمات وحروق متفرقة بالجسم، وذلك بعد أن ألقت عليها قوات الإسرائيلية غاز الفلفل من مسافة قريبة، ونقل على أثرها أحد المواطنين للمستشفى لتلقي الرعاية المناسبة له، وقدمت الإسعافات الأولية لآخرين.

و من جهة أخرى، قالت حركة حماس إنّ الهجوم كان بقيادة المدعو «بن غفير» على أهلنا في حي الشيخ جراح، أمس السبت، واصفة الهجوم بعدوان سافر ولعب بالنار في القدس، محذرة الاحتلال من استمرار الاعتداءات، التي هي بمثابة عبث في صواعق التفجير.

تجدد المواجهات العنيفة بين اليهود والعرب في حي الشيخ جراح بالقدس. pic.twitter.com/N7e8PdR5vA — Jihad (@Jihadk66) February 13, 2022

ودعت الحركة جميع المواطنين في مدن وقرى الضفة والقدس الى التوحيد لمواجهة الاحتلال الغاشم ومستوطنيه الجبناء.

انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بالقدس

ومع استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، حررت قوات الشرطة هويات شبان وأخضعتهم للتفتيش في مدخل الحي، وبحسب وسائل إعلام عبرية، اعتقلت أيضًا سائق مركبة قد حاول دهس أحد المستوطنين في الحي، كما اقتحمت القوات التابعة لإدارة سجون الاحتلال، أقسام الأسرى في سجن «عوفر» و«مجدو»، واعتدت على الأسرى بالضرب، وهددتهم بفرض عقوبات جديدة عليهم.