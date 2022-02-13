إصابة مستوطن إسرائيلي في حادث دهس بحي الشيخ جراح

أصيب مستوطنا إسرائيليا بجروح خطيرة، فجر اليوم الاحد، في عملية دهس بحي الشيخ جراح، في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن سيارة يقودها فلسطيني دهست مستوطنا وأصابته بجروح خطيرة في الحي، وانسحبت من المكان.

من جانبها، دفعت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات لـ«الشيخ جراح»، وهاجمت الحي، تزامنا مع مهاجمة أهالي الحي من قبل المستوطنين.

عشرات المستوطنين يعتدون على أهالي حي «الشيخ جراح»

واعتدى عشرات المستوطنين، مساء أمس السبت، على أهالي حي «الشيخ جراح» في القدس، خلال تواجدهم وجلوسهم أمام منازلهم، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية في حي «الشيخ جراح»، إن عشرات المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حاولت الهجوم على عائلة سالم، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال اعتدت على أفراد العائلة برش غاز الفلفل الحارق على وجوههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وتجمع المستوطنون الذين اقتحموا الحي بالقرب من منزل عائلة سالم، وبالقرب من مدخل الحي الغربي، وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل الصوتية لتفريق الأهالي، في حين لم تلاحق المستوطنين.

كما لاحق المستوطنون، الأطفال الفلسطينيين خلال تواجدهم أمام منازلهم، محاولين رشهم بغاز الفلفل.

إصابة بعض الفلسسطينين بحروق في منطقة الوجه والرقبة

وأصيب بعض الفلسسطينين بحروق في منطقة الوجه والرقبة، وحالات اختناق بعد رشهم بغاز الفلفل من مسافة قريبة، ونقل أحد الشبان للعلاج، وقدمت الإسعافات الأولية لآخرين.

جدير بالذكر، أن رئيس حزب «القوة اليهودية» المتطرف، إيتمار بن غفير، قال في وقت سابق، إنه سيفتتح له مكتبا برلمانيا في أحد البيوت التي استولى عليها المستوطنون في حي «الشيخ جراح» بالقدس المحتلة.