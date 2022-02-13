رئيس الأعلى للإعلام: تاريخ الجماعات الإرهابية يؤكد أنهم ضد الديمقراطية والعدل

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المواطنة تساهم بشكل كبير في تطوير المجتمعات من خلال الحوار البناء وتقبل ثقافة الآخر.

المواطنة وأثرها في تحقيق السلام

وأضاف «جبر» خلال كلمته في الجلسة قبل الختامية من المؤتمر الدولي الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تحت عنوان: «المواطنة وأثرها في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي»، أن المواطنة تنظر إلى كوكب الأرض باعتباره وطنا يحظى فيه جميع البشر بحقوقهم الإنسانية، بعيدا عن معتقداتهم وألوانهم وطباعهم، وعلى اختلاف ألسنتهم وألوانهم.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للإعلام: «معظم المشكلات التي تحدث في العالم، لا يقف تأثيرها فقط عند حدود المكان الذي نشأت فيه، بل يمتد لأكثر منه»، مواصلا: «ومن هنا نؤكد أن الإسلام دين التسامح والوسطية والاعتدال، وبرز ذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

عقد الموطنة

وخلال كلمته، أشاد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بموضوع مؤتمر الأوقاف الدولي الـ32، «عقد الموطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي»، لافتا إلى أنه يدعو إلى التعايش والسلام، واحترام قيم المواطنة، وتقبل ثقافة الآخر.

وأوضح «جبر» أن الجماعات الإرهابية، تعتبر الوطن حفنة من التراب فقط، مضيفا أنهم لا يقدّرون الوطن أو الأمن القومي، فهو ليس من أهدافهم أو أولوياتهم، وأن مفهوم الدولة لديهم مختلف تماما عن الواقع، حيث يعود للتراث والخلافة، منوها إلى أن تاريخ الجماعات الإرهابية يؤكد أنهم ضد الديمقراطية والعدل في حكمهم.

حياة كريمة

وأشار رئيس المجلس الأعلى للإعلام، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن المشروع الرئاسي «حياة كريمة»، يستهدف توفير حياة لائقة للإنسان، مضيفا أنه يستهدف تقريبا نصف أفراد المجتمع المصري، ويشمل الوحدة الوطنية والمساواة، مؤكدا على أن الدولة اتخذت طريقا مساويا بين المسلمين والمسيحين في هذا المشروع، سواء من الناحية المجتمعية أو الدينية.

واختتم بقوله: «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر تؤكد قيم المواطنة، وسيادة القانون، وترسخ مبادئ الوحدة الوطنية».