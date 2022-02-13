«الأوقاف» توزع 3 أطنان من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، لحضور فعاليات توزيع 3 أطنان من اللحوم، مقدمة من وزارة الأوقاف لمديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، ضمن مشروع صكوك الإطعام لعام 2022، بحضور الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف، وإيمان طه وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

توزيع اللحوم على القرى الأشد احتياجا

وأوضح الشيخ علي طيفور، أن مديرية الأوقاف استقبلت اليوم 3 أطنان من اللحوم، تم تسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، لتوزيعها على القرى الأشد احتياجا، والأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة.

حصر 3 آلاف أسرة مستحقة من الأسر الأولى بالرعاية

ومن جانبها أوضحت وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، أنه تم حصر 3 آلاف أسرة مستحقة من الأسر الأولى بالرعاية، بجميع مراكز المحافظة، لتوزيع تلك الكميات عليها بنطاق الإدارات المختلفة.

وفي سياق آخر، شارك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، الأحد، في فعاليات ختام مهرجان «جامعات الجنوب»، والذي أقيم في محافظة الوادي الجديد، بمشاركة 12جامعة، خلال الفترة من 10 وحتى 11 فبراير الجاري، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية .

وتشمل فعاليات ختام المهرجان افتتاح بعض المشروعات الخدمية بمحافظة الوادي الجديد، والمشاركة في ماراثون للدراجات، وماراثون للمشي، بالإضافة إلى لقاء مفتوح مع شباب الجامعات، وزراعة عدد من أشجار النخيل بحديقة 30 يونيو بمدينة «الخارجة»، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لزراعة 2.5 مليون نخلة.