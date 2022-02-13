بدرية طلبة عن هديتها لزوجها في عيد الحب: «هعمله حلة محشي وشوربة عدس»

خصصت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج «كلام الناس»، الذي يُعرض على قناة «إم بي سي مصر»، حلقة اليوم من البرنامج للحديث عن «عيد الحب»، إذ أذاعت تقريرًا من الشارع يرصد آراء المواطنين حول الفلانتين، وأبرز الهدايا التي سيقدمها كل شخص لزوجته أو لخطيبته.

عيد زواجي موافق مع عيد الحب.. يوم 14 فبراير

وأجرت الفنانة بدرية طلبة، مداخلة هاتفية خلال البرنامج، قالت فيها: «عيد زواجي يوم 14 فبراير يعني يوم عيد الحب، بس ده قبل ما يخترعوا عيد الحب، أنا متجوزة أصلا وهما عملوا عيد الحب على أساس يوم عيد جوازي»، موضحة أن زوجها لا يستطيع الهروب من الهدايا في هذا اليوم.

هعمل لجوزي في عيد الحب حلة محشي وشوربة عدس

وتابعت: «لو هرب من عيد الحب هيلاقي عيد الجواز، ولو هرب في عيد الجواز هيقع في عيد حب، بس أنا مش هجيب هدايا في عيد الحب لجوزي»، مازحة: «في ست بتجيب هدايا أنا يجيلي ويجيب ألماس، أنا بهزر وبقول أي كلام، وأنها في عيد الحب ستقول كلمة حلوة، تعمل لجوزها حلة محشي، شوية عدس في الجو البارد ده، كفاية كده، ويروح ياخد بناته الاتنين وأحفاده الاتنين ويروح عند الصايغ يجبلي هدية حلوة».