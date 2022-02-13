عبد المنعم سعيد: الربيع العربي أحدث زلزالا بالمنطقة.. نجت منه بعض الدول

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك تناقض بين النظام العالمي والنظام الدولي، حيث يعكس النظام الدولي موازين القوة، موضحًا أنه تُجرى الآن عملية مراجعة لنتائج الحرب الباردة، وهو ما يعد جزء من طبيعة النظام الدولي، مؤكدًا أن المراجعة تؤدي إلى التوترات الموجودة حاليا.

قلب المنطقة تعرض لهزة جبارة فيما سُمي بالربيع العربي

وأضاف «سعيد»، خلال حواره في برنامج «المشهد»، مع الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن الشرق الأوسط له معنى جغرافي وهو الدول العربية بالإضافة إيران وإسرائيل وتركيا، وهذه المنطقة القلب العربي منها تعرض لهزة جبارة فيما سمى بالربيع العربي.

وأشار المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن الربيع العربي أحدث زلزالا كبيرا في المنطقة، ترتبت عليه نتائج مروعة من حروب أهلية ما زال بعضها مستمرا، أو تناقضات شديدة، وظهور الجماعات الإرهابية، منوها إلى أن هذه الخلخلة أدت إلى أن المنطقة أصبحت مطمعا، وهناك كتلة من الدول نجت من الآثار المدمرة للربيع العربي.

مصر والسعودية لديهما تجربة عميقة في الإصلاح

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، أن الدول التي نجت من الآثار المدمرة للربيع العربي دخلت في مرحلة إصلاح قوية، معتبرا أن جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، لديهما تجربة عميقة في الإصلاح، محذرا من الوقوع أسرى للعمليات التكتيكية للوقوع بالمنطقة.