عبد المنعم سعيد: نحن بحاجة لتعلم أبجديات «ميتافيرس» قبل سن التشريعات

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إننا لدينا نمط في علاقة التكنولوجيا بالحياة الإنسانية، إذ تم اختراع النار ثم الثورة الزراعية، ثم الثورة الصناعية، ثم ثورة المعلومات، ونحن مقدمين على الثورة الصناعية الرابعة أو الخامسة، التي لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، موضحًا أننا نتعامل مع نمط جديد من التكنولوجيا، وذلك خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «ten».

نمط الثروة يتغير في كل ثورة من الثورات الخمس

وأضاف «سعيد»، أن نمط الثروة يتغير في كل ثورة من الثورات الخمس، وحدوث ثورتين صناعيتين خلال فترة قصيرة جدًا خلق حاجة جديدة تؤثر في الثروة، ففي الستينيات شركات القمة كانت للحديد والصلب، وفي السبعينيات كانت للبترول، بينما الآن معظم شركات القمة التريليونية خاصة بالتكنولوجية، موضحًا أن الإنسان الآن أكثر تقدمًا من أي وقت حدث في تاريخه، والعصر الحالي أفضل عصر عاشته البشرية، ويجب تعلم أبجاديات «ميتافيرس».

مصر بإمكانها تحقيق قفزات معرفية في المجال التكنولوجي

وأوضح الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن الدهشة هي المرادف الرئيسي لكل الاختراعات الكبرى وهو ما حدث عند اختراع السيارة ثم القطار ثم الصاروخ، والعالم يحدث معه تكيف مع الاختراعات فيما بعد، مشددًا على أننا بحاجة لتعلم أبجديات الميتافيرس قبل سن التشريعات الخاصة بها، مؤكدًا أن مصر بإمكانها تحقيق قفزات معرفية في المجال التكنولوجي.