سالي عمر تنضم لمسلسل «بابلو» من بطولة حسن الرداد

انضمت الفنانة الشابة سالي عمر، إلى أبطال مسلسل «بابلو» بطولة الفنان حسن الرداد، وتأليف السيناريست حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل 2022.

تفاصيل دور سالي عمر في مسلسل بابلو

ووقع اختيار المخرج محمد عبد الرحمن حماقي، على سالي عمر؛ لتقديم أحد الأدوار الرئيسية والمؤثرة في العمل، خاصة أنها تعد التجربة التمثيلية الأولى لها في مجال الفيديو؛ لتكون الدراما بوابة دخولها للتمثيل أمام النجم حسن الرداد.

وتجسد سالي خلال السباق الرمضاني، شخصية عزة، وهي ممرضة تتعرض لحادث ما يقلب حياتها رأسا على عقب، وتتحول من ممرضة تساعد المرضى، إلى شيطان يعمل في مجال تجارة الأعضاء.

أبطال وأحداث مسلسل بابلو لـ حسن الرداد

ويشار إلى أن مسلسل «بابلو»، تدور أحداثه في إطار اجتماعي أكشن، ويلقي الضوء على العديد من القضايا الخطيرة التي تشغل الرأي العام، ودائمًا ما تثير الجدل حين طرحها.

ويشارك في بطولة المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم بجانب النجم حسن الرداد؛ منهم: أروى جودة، نجلاء بدر، سوسن بدر، ومصطفى فهمي، سلوى عثمان، ونهى عابدين، والعمل تأليف السيناريست حسن دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

حسن الرداد بديلا لـ ماجد المصري في مسلسل بابلو

وكشف المنتج ممدوح شاهين، في وقتٍ سابق، عن تفاصيل إسناد بطولة مسلسل «بابلو» للفنان حسن الرداد بدلًا من ماجد المصري، مؤكدًا أنه اضطر لإحداث هذا التغيير، بعدما وجد صعوبة في تسويق العمل تحت اسم «المصري» كبطل.