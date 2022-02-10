خالد الجندي: النبي أخبرنا بصفات المنافقين القولية والفعلية

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الحديث الشريف ينص على آيات المنافق بوضوح، وهي «إذا حدَّثَ كذبَ وإذا وعدَ أخلفَ وإذا اؤتمنَ خانَ»، موضحًا أن النفاق عمل قلبي لا يكشفه إلا الله.

صفات المنافق أصبحت معروفة من التصرفات

وأوضح «الجندي» خلال تقديم برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة DMC الفضائية، اليوم الخميس، أنه بإشارة النبي الكريم لصفات المنافق أصبحت معروفة من التصرفات والأفعال.

في السياق، قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، خلال تصريحات بنفس اللقاء إن هناك نفاقًا اعتقاديًا وظهر جليًا في المنافقين بزمن رسول الله، وهناك نفاق عملي لشخص مسلم موحد بالله، ولكن به صفة من صفات المنافقين، مثل الكذب وتحري الكذب، ومع ذلك لا يُعد منافقًا لأنه موحد بالله ورسوله، فلم تكتمل فيه صفات النفاق كاملة.

النفاق أو الصفة لا تأتي إلا إذا تخمرت في قلب الإنسان

ولفت «تمام» إلى أن النبي أشار لآيات المنافق لتحذير المسلمين منها، والبعد عنها مع الفهم الصحيح لمعنى النفاق، وأن النفاق أو الصفة لا تأتي إلا إذا تخمرت في قلب الإنسان ويصبح قلب الإنسان معدا للنفاق، موضحًا أن «نفق» في المعني اللغوي هو السرداب تحت الأرض، وباطنه لا يرى ظاهرة والعكس صحيح، ولم يُستخدم هذا المصطلح في الجاهلية، وهو مصطلح جديد على العرب.