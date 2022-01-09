خطة تطوير شارع المعز.. ترميم 7 مباني ورفع كفاءة الإضاءة وصيانة الصرف

كشف الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل أعمال تطوير وإعادة تأهيل شارع المعز الدين الفاطمي، الذي تفقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس.

الحملة القومية لإنقاذ الآثار

وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ تطوير شارع المعز يأتي ضمن الحملة القومية لإنقاذ 100 مبنى تاريخي، التي دشنتها وزارة السياحة والآثار في 2015، شهدت خلال السنوات الماضية بشارع المعز وحده ترميم 7 مباني أثرية وهي: «مقعد الأمير ماماي السيفي، والمدرسة الصالحية، وسبيل خسرو باشا، وقبة الصالح نجم الدين، وقاعة محب الدين أبو الطيب ،وخانقاه سعيد السعداء، ومجموعة أبو الذهب».

وأضاف رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أنَّ الأمر لن يتوقف عند ترميم المباني بل سيتخطاه لعملية إعادة تأهيل شاملة انطلقت برفع كفاءة إضاءة الشارع التاريخي وإحلال وتجديد جميع الوحدات التالفة، واستبدالها بأخرى صناعة مصرية تتحمل الحرارة والأمطار والتقلبات الجوية.

صيانة شبكة صرف الأمطار

وأوضح أنَّ شارع المعز شهد صيانة شبكات صرف مياه الأمطار اللازمة للحفاظ على الآثار التي يضمها أكبر متحف مفتوح في العالم يضم آثارا إسلامية، إذ يبلغ عدد الآثار المسجلة به وحده 29 أثرًا إسلاميًا يعود أغلبها لفترات تاريخية مختلفة منها الفاطمي والأيوبي والمملوكي وحتى آثار محمد علي، كما انتهى العمل بنسبة كبيرة في أعمال ترميم مسجد الحاكم بأمر الله من صيانة ورفع كفاءة وتطوير ودهانات وترميم حوائط وأرضيات.

خطة تطوير شاملة للمنطقة المحيطة

وتابع «طلعت»، أنَّ المنطقة عملية تطوير شاملة ولن يقتصر الأمر على الشارع الأعظم، بل سيتخطاه للشوارع المجاورة التي تشهد هي الأخرى تطوير شامل لتوحيد شكل المكان بما يتيح للزائرين خوض تجربة فريدة ومختلفة خاصة مع الاتجاه، لإنشاء فندق تراثي للمرة الأولى في المنطقة لينقل الزائر لأجواء تاريخية مختلفة.