أماكن للخروج ليلة رأس السنة 2022 في مصر: أسعارها تبدأ من 5 جنيهات لـ2000 جنيه

مع اقتراب العام الجديد، يبحث الكثيرون عن أماكن للخروج ليلة رأس السنة 2022 في مصر، احتفالا بالكريسماس، ورأس السنة الميلادية الجديدة، وفي الوقت الذي يبحث البعض عن أماكن رخيصة، يبحث آخرون عن أماكن فاخرة أو مرفهة.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي نقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ترشيحات لـ أماكن للخروج ليلة رأس السنة 2022 في مصر، والتي تتنوع ما بين البسيطة والفاخرة لاختيار المناسب لكل شخص، في السطور التالية.

أماكن للخروج ليلة رأس السنة 2022 في مصر

وتتنوع أماكن الخروج في ليلة رأس السنة، والتي يمكن أن تتراوح أسعارها ما بين 5 إلى 2000 جنيه، وهي كالآتي..

برج القاهرة

يعد برج القاهرة من أفضل الأماكن التي يمكن الخروج فيها ليلة رأس السنة، حيث يمكنك أن تبدأ عاما جديدا من خلال التطلع إلى مدينة القاهرة بالكامل، ويبلغ سعر تذكرة الدخول للمصريين 35 جنيهًا، وتذكرة الدخول للأجانب 200 جنيه، وتذكرة التليسكوب 10 جنيهات، ويكون الدخول مجانيًا للأطفال تحت سن 6 سنوات.

باخرة في النيل

على طريق الكورنيش تنتشر البواخر البسيطة والفاخرة، والتي يمكنك أن تحصل على فسحة مدتها ساعة، بسعر يتراوح ما بين 30 و70 جنيهًا للفرد، بالبواخر الشعبية، في حين تتراوح البواخر النيلية الفاخرة ما بين 200 إلى 2000 جنيه للفرد، بحسب عدد نجوم الباخرة.

كورنيش النيل

يعتبر كورنيش النيل من أرخص الفسح، والتي لن تكلفك أكثر من ثمن «درة» ويكون متوسط سعره 5 جنيهات أو سعر كوب من حمص الشام.

شارع المعز بمنطقة الحسين

يعتبر من الأماكن الأثرية والتي يوجد بها عدد كبير من المقاهي تتنوع ما بين الشعبي والفاخر، لتناسب جميع الفئات، ويقام في البيوت الثقافية عدد من الندوات والحفلات بأسعار مناسبة تتراوح ما بين 10 و50 جنيهًا، مثل بيت السناري وبيت السحيمي، وكالة الغوري، قبة الغوري، بيت زينب خاتون.

جزيرة المعادي

من أفضل أماكن الخروج، وهي عبارة عن جزر صغيرة يصل بينها جسور صغيرة، وبها بحيرات صناعية، وسعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا، يوجد بها مركب للتجول حول الجزيرة بـ10 جنيهات للفرد، كما توجد سيارات، ومطاعم وكافيهات، إضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال، وتفتح الحديقة أبوابها من الـ10 صباحا وحتى الـ11 مساءً.