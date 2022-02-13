حسام موافي: نصف مرضى الكلى في مصر أصيبوا بسبب المسكنات

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إنه من بين كل 100 مريض يجري غسيل كلية في مصر، 50 منهم أصيب بالكلية بسبب تناول المسكنات، مطالبًا بعدم تناول المسكنات في أي وقت إلا بعد الرجوع إلى الطبيب المختص بذلك، مؤكدًا في الوقت ذاته أن العديد يلجأون إلى شراء مسكنات، دون استشارة طبيب يشخص المرض ويصف العلاج المناسب، خاصة أن تلك الأدوية تسكن آلامه حتى لو لفترة مؤقتة من الزمن، مطالبا بعدم الحصول على أي نوع دواء دون الرجوع لطبيب.

لا يوجد طبيب يستطيع علاج نفسه

وأضاف «موافي»، خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «etc»، أنه لا يوجد طبيب يستطيع علاج نفسه، أو أحد من أقاربه، حتى لا تتداخل العواطف على التشخيص، «الشافي هو الله وليس الطبيب أو الصيدلي او الدواء، ما يقوم به الدكتور فقط هو كتابة علاج للمريض الذي يعاني من مرض معين، ولكن الله عز وجل هو الشافي، وليس الدكتور»، محذرًا في الوقت ذاته من تناول المشروبات الغازية خاصة بعد تناول الطعام مباشرة، إذ أن المشروبات الغازية تُسبب الحموضة والانتفاخ.

المشروبات الغازية تُسبب الحموضة والانتفاخ

وناشد أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، بإصدار قرارا للصيدليات بعدم صرف أو بيع أي أدوية دون روشتة طبيب، كما ناشد المواطنين بتناول الخضراوات والفواكه، خاصة التي تحتوى على فيتامين سي، على سبيل المثال التفاح والليمون، مع وقف أي علاج أو مسكنات لم يكتبها الطبيب.