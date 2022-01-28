حسام موافي: تناول المضادات الحيوية يؤثر على نخاع العظام والكلى

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، من مخاطر تناول المضادات الحيوية دون استشارة طبية، حيث تؤثر على نخاع العظام وتؤدي إلى الفشل الكلوى، متابعًا أن «هناك من يسف أدوية المضادات الحيوية دون استشارة طبيب ودون سؤال أحد أو علم بخطورتها».

50 من كل 100 شخص يغسلون الكلى بسبب المضادات الحيوية

وقال خلال برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»: إن تناول أدوية المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب «جريمة»، موضحًا أن من ضمن أسباب ارتفاع درجة حرارة الجسم ليس الميكروب فقط، من ضمنها الأورام أو خلل في الجهاز المناعي.

وأشار "موافي" إلى أن من بين كل 100 شخص يقوم بغسل الكلى يوميًا نحو 50 شخصًا بسبب سوء استخدام الأدوية أي بنسبة 50%، مطالبًا من الصيدليات بعدم بيع الدواء دون روشته طبية مع المريض، قائلاً: «الدواء دلوقتي بيتباع في التلفزيون».

طرق علاج نخاع العظام

ولفت إلى أن عملية زراعة نخاع العظم هي عملية حقن خلايا جذعية مكوّنة للدم في الجسم لتحل محل نخاع العظم التالف، مؤكدًا أنه يمكن علاج نخاع العظم بالأدوية لكن قد تحتاج إلى زراعة نخاع العظم إذا توقف نخاع العظم عن العمل ولم يعد ينتج ما يكفي من خلايا الدم السليمة.

وتابع أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أن العيب الوحيد لعملية زراعة نخاع العظم هو أنها تفشل أحيانا، مشيرا إلى أنه يتم إجراء العملية في معهد ناصر تحت إشراف أفضل الأساتذة المصريين على رأسهم الدكتور حسام كامل، الذي يعتبر من محترفي هذا التخصص وينجزه بنسبة نجاح عالية.

بعد عودته من ظروف صحية.. حسام موافي يشكر جمهوره

ووجّه الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، الشكر لجمهوره على الهواء، لسؤالهم عنه خلال فترة غيابه لمدة أسبوعين متتاليين.

وأوضح أنه بسبب ظروف صحية تمت إعادة عرض حلقتين في موعد البرنامج، لكن الجمهور لاحظ ذلك وبادر بالسؤال، مضيفا أن الشعب المصري يتميز بالذكاء وسرعة البديهة، لأن المشاهدين لاحظوا أن الحلقتين اللتين تم عرضهما معادتان.

واختتم أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أنه لم يكن يتخيل أبدا أن يكتشف الجمهور غيابه عن الشاشة بسبب عرض الحلقات المعادة لمروره بأزمة صحية، لكن الجمهور كان ذكيا إلى أبعد حد.