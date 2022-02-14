أوكرانيا تطلب اجتماعا عاجلا مع موسكو لبحث الحشد الروسي على الحدود

رغم أن السلطات الأوكرانية أعلنت استعدادها لمواجهة الغزو الروسي، وإعداد خطة دفاعية حال إقدام روسيا على غزو أوكرانيا، طالبت كييف، بعقد اجتماع طارئ، داخل منظمة الأمن، والتعاون في أوروبا، بعد أن تجاهلت روسيا طلب أوكرانيا، بموجب وثيقة فيينا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لتوضيح النشاط العسكري الروسي، على طول حدودها مع أوكرانيا، وفي شبه جزيرة القرم.

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا «فشلت روسيا في الاستجابة لطلبنا بموجب وثيقة فيينا»، قائلا: «نطلب اجتماعًا مع روسيا وجميع الدول المشاركة في غضون 48 ساعة، لمناقشة تعزيزها، وإعادة انتشارها على طول حدودنا، وفي شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا»، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية.

طلب أوكراني بلقاء عاجل مع روسيا

وتابع: «إذا كانت روسيا جادة، عندما تتحدث عن عدم قابلية الأمن للتجزئة في فضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يجب أن تفي بالتزامها بالشفافية العسكرية، من أجل تهدئة التوترات وتعزيز الأمن للجميع».

وفي 11 فبراير، أطلقت أوكرانيا رسميًا، وثيقة فيينا 2011، بشأن تدابير بناء الثقة والأمن، وطلبت من روسيا تقديم تفسيرات مفصلة لنشاطها العسكري، في المناطق المتاخمة لأوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم.

الصراع في أوكرانيا يمثل تهديدا خطيرا للسلام في أوروبا

فيما اعتبرت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، الأحد، أن الصراع الحالي في أوكرانيا، يمثل تهديدًا خطيرًا للغاية للسلام في أوروبا.

ودعت المنظمة إلى التوقف بشكل حاسم عن محاولات تهديد عناصر المراقبة في المنظمة.

جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد خلال اتصال هاتفي أمس مع نظيره الأوكراني، على الرد السريع والحاسم على روسيا، حال إقدامها على غزو أوكرانيا.