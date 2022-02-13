«الصحة»: تجارب أول لقاح مصري لكورونا مبشرة وتسير على قدم وساق

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بوزارة الصحة والسكان، عن آخر التطورات الخاصة باللقاح المصري، فذكر أن التجارب السريرية الخاصة باللقاح تعمل على قدم وساق، وسيتم إعلان نتائجها النهائية للعالم كله عقب ظهورها، مؤكدًا أن من تجرى عليهم التجارب يطلق عليهم لفظ المتطوعين لإجراء الدراسة وليس التجربة، مؤكدًا أن التجارب بدأت منذ أكثر من 6 أشهر، ومن المؤكد أن تكون النتائج مبشرة، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية منذ قليل.

سيتم إظهار نتائج التجارب بالطريقة العلمية المناسبة لقيمة هذا الحدث

وأضاف «حسني»، أنه سيتم إعلان نتائج التجارب السريرية بالطريقة العلمية المناسبة لقيمة هذا الحدث، موضحًا أن المتطوعين من عدة محافظات، وكان يشترط أن لا يكونوا أصيبوا بفيروس كورونا من قبل، أو تلقوا اللقاح الخاص بكورونا، موضحًا أن الدول التي رفعت قيود مواجهة كورونا قامت بذلك بعد تحقيق النسبة الخاصة بالتطعيمات وهى 70% من مواطنيها، فهذه الدول وصلت لحالة المناعة ولديها زيادة في الأعداد وهى أعداد بسيطة لا تستدعي دخول المستشفى وحالات قليلة جدا هي التي تدخل المستشفيات .

الدولة المصرية لديها وفرة في الجرعات وصلت لـ 70 مليون جرعة لقاح

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بوزارة الصحة والسكان، إلى أن تلك الدول توجد بها زيادة في الإصابات لكن حالة الإصابة ليست خطرة، مؤكدًا أن الدولة وصلت من 30 لـ40% من العدد المستهدف من متلقي اللقاح، كما أن قوافل وزارة الصحة بدأت تذهب للمواطن داخل منزله وبدأت بمحافظة المنوفية، إذ أن الدولة المصرية لديها وفرة في الجرعات وصلت لـ70 مليون جرعة لقاح، كما أن الوعي بضرورة تلقي اللقاح بدأ يزداد لدى المصريين.