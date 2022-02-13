مصدر بـ«الصحة» يتوقع تطعيم المواطنين بجرعات خامسة وسادسة للوقاية من كورونا

كشف مصدر مسؤول في اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، عن أنّ هناك العديد من الشركات المصنّعة للقاحات، تطالب الآن بتطعيم الأفراد حول العالم بجرعة من لقاح كورونا، للوقاية من عدوى الفيروس، ومتحوراته، واكتساب مناعة إضافية ضد «كوفيد - 19».

جرعات تنشيطية للوقاية من كورونا

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه في ظل بقاء «كوفيد - 19» وظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، سيكون هناك تطعيم بجرعات «رابعة وخامسة وسادسة»، وستستمر الشركات المصنعة للقاحات في المناداة على تطعيم الجرعة الرابعة حاليا، وبعد 6 أشهر ستكون هناك أصوات تؤيد إعطاء الجرعة الخامسة وهكذا.

جرعات نصف سنوية للحماية من عدوى كوفيد - 19

وتابع المصدر، أنّه كلما مرت 6 أشهر على الأشخاص الذين حصلوا على جرعة تنشيطية أو حصلوا على جرعة رابعة، سيكون الحصول على الجرعة الخامسة مطلبا رئيسيا لهم، من أجل الوقاية من العدوى بالفيروس وتعزيز المناعة ضد مخاطر العدوى، لافتا إلى أنّه في ظل بقاء كورونا ومتحوراته، سيكون هناك جرعات تعزيزية بصورة مستمرة.

تطوير اللقاحات يقابلها ظهور متحورات جديدة

وأوضح المصدر، أنّ هناك العديد من الشركات تعمل على تطوير اللقاح ليكون أكثر فاعلية وقدرة ضد الفيروس، وكذا تقليل المضاعفات، في ظل ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، متابعا أنّ تكرار سنياريو المتحورات الجديدة لفيروس كورونا سيظل مستمرا في ظل عدم الوصول لمناعة القطيع.

توفير جميع اللقاحات المعتمدة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أنّها توفر للمواطنين جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، لتطعيم من يحق لهم الحصول على اللقاح، للوقاية والوصول للمناعة المجمتعية وعدم تفشي فيروس كورونا، مشددة على أهمية العمل والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وبينها الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.