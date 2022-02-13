الصحة: 86% من الحالات الموجودة بالمستشفيات غير حاصلة على تطعيم كورونا

كشف الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، عن دراسة تجريها وزارة الصحة والسكان في 9 محافظات، للوقوف على أسباب رفض بعض المواطنين للحصول على لقاح كورونا، موضحا أن الدراسة تشمل أسئلة حول عدد الجرعات التي حصل عليها المواطن والآثار الإيجابية التي شعر بها، وأساب التخوف من الحصول على اللقاح.

10 % من السيدات الرافضة الحصول على اللقاح بسبب شائعات الإنجاب

أضاف «قنديل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نتائج هذه الدراسة بشكل مبدئي وجدنا فيها أن 10% من السيدات الرافضة الحصول على اللقاح وجدت شائعات تفيد بأن اللقاح يؤثر على الإنجاب والمقبلة على الزواج أيضا كذلك متخوفة يأثر عليها، لافتا الى أن 35 لـ40% رافضين الحصول على اللقاحات بسبب الشائعات المنتشرة عن اللقاحات وأضراره ومن ضمن الشائعات أن اللقاح يؤثر على الخصوبة لدي الرجل «أنا بنفسي شخص جالى وقالى هيأثر عليا ولا لا»، الهدف من الدراسة معرفة الأماكن المنتشر فيها الشائعات وتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة.

86% من الحالات الموجودة بالمستشفيات غير حاصلة على تطعيم كورونا

أكد رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة: «السوشيال ميديا ساعدت في انتشار الشائعات»، لافتا إلى أن اللقاحات تعمل على الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس وتخفيف شدة الأعراض، وجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من كونها خطيرة، كما أن اللقاحات تعمل على تخفيف معدلات الوفيات، و86% من الحالات الموجودة بالمستشفيات غير حاصلة على تطعيم كورونا.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان على رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، وغيره من الأمراض المعدية.