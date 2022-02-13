«الصحة»: إضافة دواء جديد لبروتوكول علاج كورونا في مصر خلال أسبوعين

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، إنه يجري إدخال دواء جديد من شركة «فايزر» للبرتوكول المصري لعلاج كورونا خلال أسبوعين من الآن، موضحًا أن جميع اللقاحات الموجودة في مصر آمنة وفعالة، ولا تُمثل أي خطورة على صحة الإنجاب، والثابت عالميًا فيما يخص عدد جرعات اللقاح للشخص الواحد 3 جرعات فقط.

أعراض الإصابة بفيروس كورونا

وأضاف «حسني»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الإرهاق البدني والنفسي وتسارع ضربات القلب والالتهاب في الحلق والكحة وضيق التنفس من أهم أعراض كورونا، رغم أن ضيق التنفس وتسارع ضربات القلب أصبح أقل من الموجات السابقة، موضحًا أن المريض يتعافى بعد مرور 10 أيام من إصابته؛ لأن التعافي بالمدة وليس بالمسحة، لكن عليه إجراء الفحص الطبي والتأكد من زوال الأعراض حتى يستطيع تحديد ما إذا كان تعافى أم لا.

لجنة كورونا تطمئن المواطنين بشأن جلطات الرئة

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا المستجد إلى أنه إذا تم تطعيم 70% من المواطنين يتم تقليل الإجراءات الاحترازية، ونعود لحياتنا الطبيعية؛ فعدد المتلقين للقاح على مستوى الجمهورية في مصر وصل 30%، كما أن ثبات أو زيادة أعداد المصابين بكورونا ترجع إلى مدى الالتزام بارتداء الكمامة والحصول على اللقاح، مطمئنًا المواطنين بعد تخوف بعض المصابين من ظهور تجلطات في الرئة بعد التعافي، إذ ذكر أن الأشعة ربما تكون غير دقيقة في رصد تجلطات الرئة، وغالبا ما يظهر بالأشعة لا يكون جلطة في الرئة، ويمكن الشفاء من تلك الأعراض عن طريق البروتوكول العلاجي.