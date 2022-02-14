«التنمية الحضرية»: لا يوجد شخص واحد مقيم بمنطقة عشوائية غير آمنة حاليا

أكد إيهاب الحنفي، منسق صندوق التنمية الحضرية، إنفاق 38 مليار جنيه تقريبًا لتطوير العشوائيات منذ عام 2016 حتى العام الجاري، ما يبرهن على اهتمام القيادة السياسية في تطوير المناطق غير الآمنة.

وقال «الحنفي»، إنه لا يوجد شخص اليوم مقيم داخل منطقة غير آمنة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، في برنامج «الصدى»، المذاع على شاشة قناة «اكسترا نيوز».

تصميم الخريطة القومية عقب إنشاء صندوق التنمية الحضرية

وأضاف «الحنفي»، أنه تم تصميم الخريطة القومية عقب إنشاء صندوق التنمية الحضرية، إذ تم تحديد المناطق العشوائية غير الآمنة، والتي تمثل 1% من العمران في مصر من 357 منطقة عشوائية بها 246 وحدة سكنية، وأيضا تحديد حجم مشكلة المناطق غير المخصصة للسكن، بجانب 152 ألف فدان من المناطق غير المخصصة للسكن والتي تمثل حوالى 37% من العمران.

مشروع الأسمرات يضم 18300 وحدة سكنية

وأشار منسق صندوق التنمية الحضرية، إلى تحديد حوالي 1105 أسواق عشوائية، وتم الانتهاء من 322 منها حتى الآن، لافتا إلى أن أكبر درجة من درجات الخطورة هي الدرجة الأولى والتي توجد على سطح الجبال أو تحت السكك الحديدية، ولن يتم تطوير هذه المناطق مرة أخرى في نفس المكان، وسيتم نقلها كلها إلى مشروع الأسمرات الذي يضم حوالي 18300 وحدة سكنية.

انتهاء بناء مشروع مثلث ماسبيرو خلال يونيو المقبل

وأوضح أنه تم تغيير صندوق تطوير العشوائيات إلى التنمية الحضرية بتكليفات وتوسعات أكثر، مؤكدا العمل داخل منظومة متكاملة.

وذكر أنه سيتم الانتهاء من باقي المشروعات في المناطق غير الآمنة في مارس المقبل، بجانب مشروع مثلث ماسبيرو الذي سينتهي بنائه خلال شهر يونيو المقبل.