«التنمية الحضرية»: تطوير القاهرة الخديوية في 18 شهرا يمنع أزمة كبيرة

قال المهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، إنه قد تم الانتهاء من تطوير 27 واجهة منزل في منطقة مسجد القائد، كما تم إنشاء مباني في منطقة باب زويلة، ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، موضحا: «بدأنا الشغل من 3 أشهر فقط، والمباني كلها على الأرض سيئة، واضطرينا نعمل ليها خوازيق، لأن العمل فيها كان صعب، وحاولنا معالجة التربة قبل العمل».

صديق: أحنا بنحافظ على القاهرة القديمة وبنرممها لأنها مسجله في التراث العالمي بحواريها

أضاف صديق، خلال استضافته في برنامج «تعمير»، المعروض على فضائية «ON E»، أن تطوير المنطقة يعتمد على البحث والتحري في الكتب التاريخية، فيما يخص المباني الأثرية، مع استشارة وزارة الآثار: «مش عايزين نخسر حاجة، وإحنا بنحافظ على القاهرة القديمة وبنرممها، لأنها مسجلة في التراث العالمي بحواريها، ومش هيكون فيه خرابات أو بيوت متهدمة».

وأوضح أن صندوق التنمية الحضرية، يعمل على تطوير 5 مناطق في القاهرة التاريخية، وهي: «باب زويلة وحارة الروم ودرب اللبانة ومسجد القائد وحول مسجد الحسين وحدائق الفسطاط (500 فدان) وبطن البقرة»، متابعا: «ديه المشروعات اللي هي داخل حدود القاهرة التاريخية، وشغالين فيها، ومنطقة الحسين آخر منطقة هنبدأ بيها».

ترميم المنازل الأثرية المسجلة

أكد الرئيس التنفيذي للصندوق، أن هناك عددا من المنازل الأثرية المسجلة، كأثر يتم فكها حجرا حجرا، ثم يتم ترميم المنزل، ومن ثم إعادته: «إحنا هنخلص التطوير خلال سنة ونص بدون المنازل التاريخية، وبنشتغل بالتوازي في كل المناطق، وأحيانا الشغل بتاعنا بيعمل شلل مروري، ولو اشتغلنا في كل القاهرة الخديوية مرة واحدة هنسبب أزمة تكدس».