«التنمية الحضرية» عن افتتاح السيسي 12 مشروع إسكان: لن تكون الأخيرة

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، 12 مشروعا في منطقة 6 أكتوبر، ضمن مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة بديلا عن المساكن غير الآمنة، يعد ضمن مراحل جني ثمار المشروعات، كما سيتم افتتاح مشروعات أخرى قريبا، لافتا إلى أن المشاريع متطورة من أجل توفير مساكن آمنة للمواطنين ورفع مستوى الحياة الخاصة بهم.

الجمهورية الجديدة تركز على تطوير الحجر والبشر

وأوضح «صديق»، خلال مداخلة فضائية TEN، اليوم السبت، أن صندوق تطوير المناطق العشوائية، يستهدف تطوير البشر قبل الحجر، لافتا إلى أن التطوير يجب أن يشمل كل المجالات، سواء على المستوى الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، لبناء الجمهورية الجديدة، مبينا أنه تم تغيير اسم الصندوق إلى صندوق التنمية الحضارية من أجل تحقيق تنمية حضارية في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن الصندوق وضع دراسة من 3 سنوات، من أجل تطوير المناطق العشوائية، وبعد الانتهاء منها سيتم تطوير العمران بشكل حضاري، من أجل الإنفاق على باقي المشروعات في الدولة التي تحتاج التطوير.

تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى

وأكد رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن التنمية الحضارية، تشمل تطوير العشوائيات أيضا، كما ستشمل تنمية عواصم المحافظات والمدن الكبرى بإجمالي 350 مليار جنيه لتطوير 27 محافظة مختلفة، وبدأنا بتطوير القاهرة التاريخية وحديقة الفسطاط.

وعملت الدولة المصرية على القضاء على العشوائيات منذ 3 سنوات، حيث قامت بنقل سكان المناطق العشوائية وغير الآمنة إلى مناطق جديدة مثل البشاير والأسمرات وغيرها من المناطق.