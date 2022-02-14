أماكن استخراج قيد عائلي مستعجل.. الشروط والأوراق المطلوبة

يحتاج الأشخاص في كثير من الأحيان لإخراج بعض الأوراق الثبوتية عند التقديم في الوظائف، أو لاستخدامها لأغراض مختلفة، ومن ضمن هذه الأوراق القيد العائلي، الذي يبذل الناس جهدا لاستخراجه، خاصة ما يتعلق بالوقوف في طوابير للانتهاء من إجراءات استخراجه والانتظار حتى استلامه.

ولكن كل هذا تغير، إذ تعددت أماكن استخراج قيد عائلي مستعجل في مصر، فلم يعد استخراج الأوراق الرسمية مقصورا على زيارة السجل المدني أو مركز الشرطة.

وتيسيرا على المواطنين وتوفيرا لوقتهم وجهدهم، تتيح وزارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والتي يمكنهم الحصول من خلالها على ما يريدون استخراجه من أوراق، وفيما يلي تستعرض الوطن أبرز أماكن استخراج قيد عائلي مستعجل.

أماكن استخراج قيد عائلي مستعجل

يمكن استخراج القيد العائلي من خدمة الأحوال المدنية في مكاتب البريد، كما يمكن الحصول عليها من خلال السجل المدني التابع للمحافظة، أو من خلال الدخول على موقع السجل المدني الرسمي التابع لوزارة الداخلية، وتسجيل البيانات المطلوبة والموافقة على الشروط المكتوبة، وإدخال طريقة دفع الرسوم، وبعدها يتم استلام ورقة القيد العائلي المستعجل بعد أربعة أيام من تسجيل الطلب.

شروط استخراج قيد عائلي مستعجل

وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها عند استخراج قيد عائلي مستعجل، منها أن يكون من يريد استخراح القيد قد سبق له استخراج شهادات ميلاد لأفراد الأسرة جميعا، كما يشترط أن تكون الحالة الاجتماعية فى بطاقة الرقم القومى للزوجين حديثة، كما يجب أن يكون مقدم الطلب له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي مستعجل

ومن أجل استخراج قيد عائلي مستعجل، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية يجب إحضار صورة البطاقة الشخصية لمقدم طلب الحصول على القيد العائلي، إضافة إلى صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق، وصورة البطاقة أو شهادة ميلاد الزوجين، كما يجب تقديم صورة من شهادات ميلاد الأبناء، بجانب صورة من شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.