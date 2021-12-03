أسعار وخطوات استخراج قيد عائلي من المنزل

استخراج قيد عائلي من المنزل دون الحاجة للذهاب للجهة المنوط بها استخراجه، خدمة تقدمها وزارة الداخلية والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين في ظل زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، والحديث عن ظهور متحور أوميكرون الجديد الذي يثير القلق في نفوس الملايين حول العالم.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد رسوم وكيفية استخراج قيد عائلي من المنزل وشروط الحصول على الخدمة على النحو التالي:

رسوم استخراج قيد عائلي من المنزل

وتتيح وزارة الداخلية استخراج قيد عائلي إلكترونيًا عبر موقعها على شبكة الإنترنت أو تطبيق الوزارة على الهاتف المحمول مقابل رسوم 64 جنيهًا تضاف إليها 12 جنيهًا خدمة توصيل للمنزل، إضافة إلى 2.4 جنيه خدمة التحصيل الإلكتروني ليصبح المبلغ الإجمالي 78.4 جنيه.

كيفية استخراج قيد عائلي من المنزل

- في البداية يجب الدخول على موقع وزارة الداخلية ثم الضغط على خدمات الأحوال المدنية، واختيار خدمة «استخراج القيد العائلي المميكن».

- يجب أن يسجل المواطن الدخول بحساب يتم تفعيله على الموقع.

- لابد من إدخال كل المعلومات والبيانات الخاصة بمقدم الطلب عن طريق إدخال درجة القرابة لمقدم الطلب والاسم واسم الأم والرقم القومي لمقدم الطلب، ثم إدخال عنوان مقدم الطلب الذي سيتم تسليم الطلب عليه.

- ومن بين الخطوات التي تطلبها وزارة الداخلية لإجراء القيد العائلي اختر طريقة دفع رسوم استخراج القيد العائلي «فيزا بنك مصر - مدفوعة فوري - فيزا بنوك أخرى»، ثم اضغط على «إرسال الطلب».

شروط استخراج قيد عائلي من المنزل

ووضعت الداخلية عدد من الشروط للحصول على قيد عائلي من المنزل وجاءت على النحو التالي:

1- أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صله قرابة حتى الدرجة الثانية «أب - أم - أخ - أخت».

2- أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

3- أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عامًا.

4- أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة في بطاقة الرقم القومي للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.

5- يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة «زوج - زوجة - أبناء».

6- حال وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.

7- حال وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

8- حال وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.