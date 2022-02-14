بوسي شلبي تنشر صورة قديمة مع محمود عبدالعزيز: كان بيجمع الحبايب

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة لها مع زوجها الراحل الفنان محمود عبدالعزيز، وعدد من نجوم الفن، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، احتفالا بذكرى عيد الحب.

بوسي شلبي تحيي ذكرى الاحتفال بعيد الحب

ومن بين الفنانين الذين ظهروا في الصورة: إلهام شاهين، ليلى علوي، عزت العلايلي، فاروق الفيشاوي، يحيى الفخراني، لبلبة، حسين فهمي، وغيرهم من الفنانين، وأرفقت الصورة بتعليق: «كان عيد الحب حقيقي، كان في حبيب بيجمع كل الحبايب، وكان في صدق في المشاعر، الله يرحم كل الحبايب وكل سنة وأصحاب القلوب الحلوة طيبة».

بسبب جون ترافولتا.. بوسي شلبي تثير الجدل

وكانت «شلبي» تعرضت الفترة الماضية للعديد من الانتقادات بسبب الفيديو الخاص بها مع الممثل العالمي «جون ترافولتا» أثناء حضورها حفل توزيع الجوائز «joy awards»، وعبارتها: «هاتوا المهرجان يا أشرف».

بوسي شلبي ترد على الانتقادات

وبعد ساعات من إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت بوسي عن صمتها وعلقت على الانتقادات عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: ««طب يا ترافولتا أنت أيام شبابي والله.. I love you.. هو أنتوا متعرفوش إن في حاجة اسمها هزار؟.. آه ترافولتا من أيام شبابي وأيام طفولتي كمان ترافولتا (فيلم ساترداي نايت فيفر 1976)، و(فيلم جريز مع أوليفيا نيوتون جون 1977) أظن الرسالة وصلت».

نهى عابدين تحتفل بعيد الحب مع ابنها

وفي سياق آخر يحرص عدد كبير من النجوم على الاحتفال بعيد الحب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منهم الفنانة نهى عابدين التي احتفلت بعيد الحب مع ابنها، إذ نشرت صور تجمعها به، وعلقت عليها قائلة: «كل عيد حب وإنت الحب الصادق الآمن الدائم».