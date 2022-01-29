بوسي شلبي ترد على انتقادات لقائها مع جون ترافولتا: ما تعرفوش حاجة اسمها هزار

ما زالت بوسي شلبي متصدرة السوشيال ميديا بفيديو جون ترافولتا، والتي التقطته له خلال حفل توزيع جوائز «joy awards» الذي أقيم مساء الخميس الماضي بمدينة الرياض في السعودية، وتلقائية بوسي شلبي هي من جعلت الفيديو ترند، وذلك لأنها أخذت تنادي على جون ترافولتا كأنه أحد أصدقائها.

كما أثار حديث بوسي شلبي مع ترافولتا العديد من الكوميكسات على السوشيال ميديا، وخاصة عندما قالت لـ أشرف زكي: «هاتوا يا أشرف المهرجان»، كما أثار اندهاش البعض عندما تجاهلت النجم الهندي سلمان خان.

بوسي شلبي ترد على الانتقادات

وردا على الانتقادات كتبت بوسي شلبي عبر حسابها على فيسبوك: «طب يا ترافولتا إنت أيام شبابي والله .. I love you ... هو انتو متعرفوش إن في حاجة اسمها هزار؟»، ولم تكتفِ بوسي بذلك التعليق فقط، بل عادت ونشرت مجموعة من صوره من الأفلام وكتبت عليها: «آه ترافولتا من أيام شبابي وأيام طفولتي كمان ترافولتا (فيلم ساترداي نايت فيفر 1976)(فيلم جريز مع أوليفيا نيوتون جون 1977) أظن الرسالة وصلت».

ردود فعل الجمهور على فيديو بوسي شلبي

وتهافتت التعليقات على بوسي وكتبت إحدى المتابعات: «يا مدام بوسي الفرق بينك انتي وتارافولتا 10 سنين.. يعني أقل من الفرق بينك انتي وجوزك الله يرحمه»، وكتب آخر: «الناس بتضحك على مستوى اللغة اللي المفروض مذيعة زيك تكون بتعرف تتكلم بيه حضرتك مش عارفه أ. ب قواعد اللغة الإنجليزية، يا ريت تخليكي في الشغل بتاعنا المحلي وسيبي الدولي لناسه يا مدام بوسى».

وحضر حفل joy awards عدد كبير من الفنانين من كل أنحاء الوطن العربي ومن بينهم، محمد هنيدي، نانسي عجرم، إليسا، أحلام، كارمن بصيبص، نادين نسيب نجيم، رامز جلال، محمد سعد، دنيا سمير غانم، إيمي سمير غانم، حسن الرداد، رامي رضوان، ليلى علوي، كاظم الساهر، هاني شاكر، محمد عبده، عبد المجيد عبد الله وغيرهم من الفنانين.