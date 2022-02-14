سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين.. أكثر العملات استقرارا

واصل الدولار استقراره أمام الجنيه، اليوم، الإثنين، وتوقعت شركات الصرافة بالغرف التجارية، استمرار استقرار العملة الأمريكية مدعومًا بعدة عوامل بينها زيادة حجم الموارد الدولارية للصادرات المصرية، وقناة السويس، مع تراجع الاستيراد بسبب إجازات الصينيين التي ستستمر حتى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وتحويلات العاملين بالخارج وفقا لما أوضحه علي الحريري سكرتير الشعبة السابق في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أفضل البنوك التي تبيع وتشتري الدولار اليوم الإثنين

سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري أفضل سعر اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي الذي تصدر قائمة البنوك التي تبيع الدولار مقابل الجنيه بأعلى سعر 15.68 جنيه، وجاء بنك مصر كأفضل بنك تشتري منه الدولار الأمريكي.

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم سعر 15.74 مقابل 15.64 جنيه للشراء، وفي البنك العربي الأفريقي، بيع الدولار بسعر 15.76 مقابل 15.66 جنيه للشراء، وفي بنك الإسكندرية، بيع الدولار بسعر 15.76 مقابل 15.66 جنيه للشراء.

كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري سعر 15.76 جنيه مقابل 15.66 جنيه للشراء ببنك قناة السويس، وبيع بسعر 15.75 مقابل 15.65 جنيه للشراء في المصرف المتحد، كما بيع بسعر 15.74 مقابل 15.64 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري.

وبيع الدولار في بنك عودة اليوم الإثنين بسعر 15.76 مقابل 15.66جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار 15.76جنيه للبيع مقابل 15.66جنيه في بنك أبوظبي التجاري، وفي بنك المشرق بيع بسعر 1576جنيه و15.66جنيه للشراء، كما بيع الدولار بسعر 15.76جنيه و15.66جنيه للشراء في بنك الكويت الوطني.