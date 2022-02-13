سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 13-2 -2022 في البنوك

سجّل الدولار مقابل الجنيه استقراره السعري اليوم الأحد 13-2 -2022 منذ 42 يومًا وتحديدًا منذ بداية العام الجديد.

وتوقعت شركات الصرافة بالغرف التجارية، استمرار الاستقرار الأسبوع الجاري دون تغير مدعومًا بعدة عوامل منها زيادة حجم الموارد الدولارية للصادرات المصرية، وقناة السويس، مع تراجع الاستيراد بسبب إجازات الصينيين وتحويلات العاملين بالخارج وفقا لما أوضحه علي الحريري سكرتير الشعبة السابق.

وفي السياق ذاته، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية سابقًا لـ«الوطن»، إنَّ إجازات الصينيين والتي ستستمر حتى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، هو ما تسبب في تراجع الاستيراد وقلة الطلب على العملة الأمريكية حيث تشكل الصين مكانًا متقدمًا في الواردات المصرية.

بيع وشراء الدولار بأفضل سعر اليوم

واصل بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي تصدره قائمة البنوك التي تبيع الدولار مقابل الجنيه المصري بأعلى سعر 15.68 جنيه، وجاء بنك مصر كأفضل بنك تشترى منه الدولار الأمريكي خاص للمواطنين.

أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 13 -2-2022 في بنك مصر وبيع بسعر 15.74 مقابل 15.64 جنيه للشراء.

الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

بيع الدولار في البنك العربي الإفريقي بسعر 15.76 مقابل 15.66 جنيه للشراء.

الدولار في بنك الإسكندرية

بيع الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك الإسكندرية بسعر 15.76 مقابل 15.66 جنيه للشراء.

الدولار ببنك قناة السويس

سجل الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 13-2-2022 سعر 15.76 جنيه مقابل 15.66 جنيه للشراء.

الدولار بالمصرف المتحد

بيع الدولار مقابل الجنيه المصري سعر 15.75 مقابل 15.65 جنيه للشراء.

الدولار بالبنك الأهلي المصري

بيع الدولار بالبنك الأهلي المصري بسعر 15.74 مقابل 15.64 جنيه للشراء.