مصرع عامل وإصابة 6 في انقلاب سيارة على طريق مصر السويس

شهد طريق مصر السويس، حادثا مروريا صباح اليوم، حيث انقلبت سيارة ربع نقل محملة بالعمال، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 6 آخرين، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على الجثة في المشرحة حتى تسليمها لذويه.

حادث مروري

كانت غرفة عمليات المرور، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري أعلى طريق مصر السويس قبل الإقليمي.

سيارات لإسعاف الضحايا

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف، وتبين انقلاب سيارة محملة بالعمال، وأسفر الحادث عن وفاة عامل وإصابة 6، ونقل المصابين إلى مستشفى مدينة بدر، وجارٍ رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.