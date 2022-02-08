مصرع شخص وإصابة 4 في حادث سير بكفرالشيخ

وقع حادث تصادم بين سيارتين، وذلك على طريق «الحامول- كفرالشيخ»، ما نتج عن الحادث مصرع شخص، وإصابة 4 آخرين، وتم نقل المتوفى لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعمل الإسعافات الأولية للمصابين بالحادث.

حادث سير

وكان اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، عن وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، وذلك أثناء سيرهما على طريق عزبة نيل، الكراكات، وأسفر عن الحادث مصرع شخص، وإصابة 4 آخرين.

مصرع شخص

ونتج عن الحادث مصرع «ع. ر» مقيم بعزبة يوسف، التابعة لمركز بيلا، وأصيب كل من «أ. م»، 48 عاماً، يقيم بقرية الحلافي، التابعة لمركز كفرالشيخ ، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، و«ن .ج»، 48 عاماً، مقيمة بمدينة الحامول، مصابة بكدمات، وسحجات، و«ك. ب»، 18عاماً، مقيم بمدينة الحامول، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

كما أصيب شخص آخر بكسور بالرجل اليمنى، واليسرى واشتباه كسر في الحوض، وارتجاج بالمخ، وكدمات متفرقة، ما نتج عن ذلك فاقدة الوعي.

وحُرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على جهات التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وتم نقل المتوفى لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لذات المستشفى، وتباشر جهات التحقيق التحقيقات في ملابسات الحادث.