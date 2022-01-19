إصابة 8 بينهم هندي في حادث سير على الطريق الدولي الساحلي

أصيب 8 أشخاص، بينهم شخص يحمل جنسية هندية، مساء أمس، في تصادم سيارتين ربع نقل وميكروباص على طريق الدولي الساحلي دمياط خلف قرية المناصرة جنوب بورسعيد، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

إخطار بالحادث ونقل المصابين إلى مستشفى السلام

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارتين بالطريق الدولى الساحلى غرب بورسعيد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل 8 مصابين إلى مستشفى السلام بورسعيد التابعة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

وتبين من فحص هوية المصابين والكشف الطبي عليهم بالمستشفى، وهم «هاني أبو الريات محمد، 41 عاما، صياد مصاب بكدمة بالجسم وجروح وسحجات بالوجه، وهلال عاطف أحمد الهاروني 45 عاما، سائق، بكدمات متفرقه بالجسم واشتباه كسر بالوجه، ويقطنون بمركز المنزلة دقهلية، وطارق ثابت البسيوني 45 عاما، سائق الميكروباص بورسعيد مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ومحمد محمود محمد عبد المعبود 49 عاما، ويقطن بقرية أبو صوير الإسماعيلية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم كسر بالساق الأيمن وإيهاب محمد محمود عويضة، 42 عاما، كهربائي، مقيم ببورسعيد مصاب كدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالوجه، ومختار فرج محمود فرج 43 عاما، مدير حفار، مقيم بالعاشر من رمضان بالقاهرة، مصاب بكدمة متفرقة بالجسم وكدمة بالوجه، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى 25 عاما، مهندس ميكانيكي بالإسماعيلية، بكدمات متفرقة بالجسم، ودهابنال بانا كايان هندي الجنسية بكدمات متفرقة بالجسم.

النيابة العامة تستكمل التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وأمرت بسؤال المصابين متى تسمح حالتهم.