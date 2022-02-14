4 أفلام للسناجل في عيد الحب.. «علشان متبقاش لوحدك»

يحتفل العالم اليوم يوم 14 فبراير من كل عام بعيد الحب، إذ يقضي العشاق وقتا قصيرا مع بعضهم البعض، ومنهم من يخرج للتنزه، ومنهم من يشتري الهدايا، ولكن على الجانب الآخر هناك من يجد نفسه وحيدًا بالمنزل ويقرر قضاء الوقت أمام التلفاز لمتابعة الأفلام.

وفي يوم عيد الحب العالمي، تقدم القنوات التليفزيونية، عددا كبيرا من الأفلام الرومانسية، ولكن على الجانب الآخر هناك عدد من الأفلام يمكن لغير المرتبطين أن يتابعونها عبر شبكة الإنترنت، أو الفضائيات التليفزيونية.

فيلم «A single Man»

وفي يوم عيد الحب، تستعرض «الوطن»، أبرز أفلام يمكن مشاهدتها من قبل الشخص السنجل، من بينها «A single Man»، بطولة كولين فيرث، وجوليان مور، وماثيو جوود، ونيكولاس هولت، إذ جاء هذا العمل السينمائي، تجسيدًا لرواية رجل واحد للكاتب كريستوفر إشيروود.

فيلم «How to Be Single»

يُعتبر فيلم «How to Be Single»، عملا كوميديا تم إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2016، إخراج كرستينا ديتي، وتأليف ليز توكيلو، وبطولة كلًا من: داكوتا جونسون، وريبيل ويلسون، وأليسون بري، وليزلي مان.

وتدور قصة فيلم «How to Be Single»، حول اعتقاد البعض بوجود طريقة صحيحة لتكون عازبًا، في مدينة مليئة بوحيدي القلوب الذين يسعون للوصول إلى شريك ملائم لهم، سواء كانت علاقة تقوم على الحب، أو مجرد لقاءات ودية فقط، وعلى الرغم من عرض الفيلم لجميع العلاقات، إلا أن هذا الفيلم يركز على أن الوحيدين اللذين يجب أن يتعلموا كيف يكونون غير مرتبطين بشكل صحيح.

مثل فيلم «Revolutionary Road»

يتحدث فيلم «Revolutionary Road»، عن قصة حب بين زوجين، ولكنها بطريقة مختلفة، إذ يعرض مفهوم الحب لزوجين عاشوا في فترة الخمسينات من عدة جوانب، وتم عرض العمل في عام 2008، من إخراج سام ميندز، وبطولة ليوناردو دي كابريو وكيت وينسليت.

فيلم «500Days of Summer»

يُعد فيلم «500Days of Summer»، من أفلام الكوميديا والدراما الأمريكي، الذي تم عرضه في دور العرض السينمائية عام 2009، إخراج مارك ويب، وتأليف كلًا من سكوت نوستاتدر ومايكل ويبر، كما شارك في بطولته جوزيف جوردون ليفيت، وزوي ديشانيل.

ويتحدث فيلم «500Days of Summer»، عن التطورات التي تحدث في علاقة الحب التي تجمع كلًا من توم هانسون، وسمر، على مدار 500 يومًا، وكانت سمر لا تؤمن بوجود حب حقيق في العالم، بينما توم هانسون يعمل في إحدى شركات بطاقات التهاني، ولكن يدخلا مع بعضهما البعض في قصة حب كبيرة، ويتغير مفهوم الحب في وجهة نظر سمر.