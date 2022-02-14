في عيد الحب.. دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالديها الراحلين

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة إلى والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز بمناسبة عيد الحب، مشيرة إلى أنهما قصة الحب الأجمل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

دنيا سمير غانم تشارك صورة لوالديها

وشاركت دنيا سمير غانم جمهورها بصورة تجمع والديها، وعلقت عليها قائلة: «أجمل قصة حب، ربنا يرحمكم ويسعدكم في الجنة مع بعض بإذن الله سمير غانم، ودلال عبدالعزيز».

دنيا سمير غانم تستكمل تصوير مسلسل «عالم موازي»

وتستعد دنيا سمير غانم، خلال الفترة المقبلة؛ لاستكمال تصوير مسلسلها الجديد «عالم موازي»، الذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل 2022، كما تشارك معها في هذا العمل والدتها الراحلة دلال عبد العزيز، ويعد هذا المسلسل آخر ظهور لها بعد وفاتها.

أبطال مسلسل «عالم موازي»

مسلسل «عالم موازي» خرج من السباق الرمضاني الماضي 2021، بعد إصابة عدد كبير من صناع العمل بفيروس كورونا المستجد، منهم الفنانة دلال عبد العزيز، ويشارك في بطولة العمل بجانب دنيا سمير غانم، كل من: عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج وإنتاج هشام جمال، وتدور أحداث العمل في اطار كوميدى.

أخر أعمال دنيا سمير غانم

يذكر أن آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل «بدل الحدوتة 3» الذي عرض في رمضان 2020، والتي تدور تدور أحداثه في 3 حكايات مختلفة، تعرض كل حكاية في 10 حلقات، وهو من بطولة سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومى فؤاد، محمد أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، دلال عبد العزيز، محمد شاهين، وغيرهم من الفنانين، تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.