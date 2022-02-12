قادت عصابة لخطف سائق.. اعترافات سها: نفذت خطة في فيلم أجنبي

اعترفت ربة منزل تدعى «سها. ك»، 44 عاما، بتزعم عصابة من 5 أشخاص لخطف سائق بمنطقة أبو حمص في محافظة البحيرة، حيث أقرت المتهمة أنها استقلت سيارة وبصحبتها المتهمون، وتعقبت المجني عليه على طريق فرعي بمنطقة أبو حمص، وضيَّقت الطريق عليه، حتى انقلب بتوك توك كان يستقله، ثم قامت بخطفه، على طريقة خطف شاهدتها في فيلم أجنبي.

شقة الإسكندرية

وشرحت المتهمة خلال استجوابها بمعرفة ضباط قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، أنها اصطحبت المجني عليه إلى شقة في مدينة الإسكندرية مملوكة لها، واعتدت عليه بالضرب، وأجبرته على التوقيع على 73 إيصال أمانة عقد بيع شقة، مشيرة إلى أن المجني عليه نصب عليها خلال اشتراكهما في شراء شقة لاستثمارها.

وتابعت المتهمة أنها اتصلت بشقيق المتهم لدفع فدية مقدارها 500 ألف جنيه لكن شقيق المتهم أبلغ الشرطة التي لاحقتها وتمكنت من ضبطها.

الخطة

وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة أبوحمص بمديرية أمن البحيرة بانقلاب «توك توك بدون لوحات معدنية» بدائرة المركز، وعدم تواجد قائدها وحضور أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، وقرر بأن مركبة «التوك توك» ملك شقيقه مقيم بدائرة المركز واتهم سيدة ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية بخطف شقيقه بمساعدة آخرين حال سيره بمركبة «التوك توك» بمحل الواقعة، وأضاف بقيام المتهمة بالاتصال به من هاتف شقيقه وطلبت منه دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه، وعلل ذلك لوجود خلافات مالية بين شقيقه والمشكو في حقها.

وأسفرت جهود البحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، عن تحديد مكان تواجد المجني عليه بشقة خاصة بالمتهمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.

سقوط المتهمة

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وعُثر على المجني عليه مُقيد اليدين، وأمكن ضبط 6 أشخاص «بينهم المتهمة»، وبحوزتهم 73 إيصال أمانة على بياض بتوقيع المجني عليه وعقد بيع ابتدائي لشقة بتوقيع المجني عليه وفرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار و3 أسلحة بيضاء والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه سيارة «مُرخصة باسم شقيق أحد المتهمين»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلاف بين المجني عليه والمتهمة، حيث اتفقت المتهمة مع باقي المتهمين على استدراج المجني عليه لمحل الواقعة واختطافه.