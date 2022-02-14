أماكن للخروج في الجيزة 2022 يوم الفلانتين.. منها القرية الفرعونية

يحتفل الكثير من المحبين والعشاق اليوم الاثنين الموافق 14 فبراير بعيد الحب والمعروف عالميًا باسم «الفلانتين»، وفي هذا اليوم يفضل البعض شراء الهدايا والخروج والتنزه في أماكن لطيفة، لذلك زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» خلال الساعات الماضية، عن أماكن للخروج في الجيزة 2022 وبأسعار مناسبة للعائلات وليس للمرتبطين فقط، وذلك حتى يمكنهم التعبير عن المشاعر وعواطفهم مع الآخرين

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في السطور التالية، أماكن للخروج في الجيزة 2022 في عيد الحب أو الفلانتين في عدد من المناطق في محافظة الجيزة، والتي جاءت كالتالي:

أماكن للخروج في الجيزة 2022

وفي محافظة الجيزة تواجد الكثير من الأماكن والمناطق التي يمكن الخروج والتنزه والاستمتاع بها، وبأسعار مناسبة، ومنها ما يلي:

أهرامات الجيزة

الأهرامات من أشهر المعالم الأثرية التي توجد في مصر، ويمكن الخروج والاستمتاع بالجو خلالها، يمكنك الحصول على صور تذكارية، وزيارة المركب الشمسي، أو إجراء جولة في المنطقة على الجمال أو الأحصنة، وتكلفة هذه تخضع للتفاوت مع المتواجدين هناك، ويمكنك حضور عرض الصوت والضوء.

وفضلًا عن الآثار، هناك العديد من الأنشطة التي يمكن القيام بها مثل تأجير «فلوكة» تكفي حتى 5 أفراد وتكلفتها 300 جنيه للساعة، أو الاستماع بـ«الموتوربوت» والتي تكفي 20 شخصًا، وتكلفتها 555 جنيهًا للساعة.

حديقة الحيوان

من الأماكن اللطيفة والتي يمكن قضاء يوم عائلي بها، ويمكن مشاهدة الأطفال للحيوانات المختلفة، وتفتح حديقة الحيوان أبوايها يوميًا من الـ9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، ما عدا الثلاثاء إجازة، ولكن في حالة الذهب في هذا اليوم سيكون سعر التذكرة مرتفعًا، وتتواجد أمام جامعة القاهرة، وأقرب محطة مترو هي الدقي، وسعر التذكرة 5 جنيهات للفرد.

القرية الفرعونية

من الأماكن الأثرية الرائعة والتي تتواجد في شارع البحر الأعظم، بساقية مكي، ويمكن الاستمتاع بالمناظر والآثار الموجودة، إذ يوجد تحف ومقبرة توت عنخ آمون، ويتاح إليك عمل «فوتو سيشن» في هذا الجو، وتفتح أبوابها من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً، وسعر التذكرة للمصريين شامل دخول القرية والمتاحف والمقبرة نحو 45 جنيهًا، بينما للأجانب والعرب 90 جنيهًا.

نادي اليخت الجيزة

من الأندية الرياضية اللطيفة والتي بها ألعاب كثيرة للأطفال، ويتواجد بشارع النيل بمنطقة الدقي، وبه منطقة «كافية» وبأسعار مناسبة، وهو يفتح أبوابه أمام الزوار من الساعة 6 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل، تكلفة قد تتراوح ما بين 75 إلى 120 جنيهًا للفرد.

مركب نيلي

وفي شارع النيل بمنطقة الدقي، تتواجد العديد من المراكب النيلية والتي يمكن الدخول اليها، والاستمتاع بشكل النيل، مع تناول وجبة الإفطار أو إجراء جولة نيلية على المركب، وتكلفة هذه الخروجة تبدأ من 100 جنيه، وقد تصل لـ1200 جنيه للفرد، حسب المركب وعدد النجوم وهل هو سياحي أم لا والعروض التي يقدمها.