«إسكان الشيوخ» توصي بالموافقة علي اقتراح لتطوير حى بولاق الدكرور

أوصت لجنه الاسكان بمجلس الشيوخ بالموافقة على اقتراح النائب عمر زايد عضو مجلس الشيوخ بشأن إعاده تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظه الجيزة.

ويهدف المقترح إلى إعاده تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور وسرعة إعداد المخطط التفصيلي للحي بواسطه محافظه الجيزة، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وعرض المخطط على المجلس الأعلى للتخطيط لتكليف صندوق التنميه الحضرية أو أي جهه يراها المجلس لاعاده تخطيط وتطوير وتنميه حي بولاق الدكرور.

حصر الاراضي التي تصلح لاقامه مشروعات خدميه

وعن فلسفه الاقتراح فقد انتهت الدوله من خلال صندوق التنميه الحضريه العشوائيات سابقا من حل مشكله المناطق غير الآمنة وعددها 357 منطقه بتكلفه 63.5 مليار جنيه جاري العمل بواسطه الصندوق في المناطق العشوائيه غير المخططة التي يبلغ مساحتها 152 الف فدان والتي تفتقر إلى التخطيط الجيد والخدمات بكافه اشكالها ومخطط لها مخصصات ماليه تصل 318 مليار جنيه، ويعتبر حي بولاق الدكرور من المناطق العشوائيه غير المخططه نظرا لارتفاع الكثافه السكانيه حيث وصل عدد السكان الحي 3 ملايين نسمه مقارنه بالمساحه البنائيه للحي ما عدم وجود تخطيط جيد للشوارع والخدمات الموجوده بالحي هذا الى جانب قله الخدمات المؤداه لمواطني الحي من المدارس والمستشفيات ومراكز شباب وطرق وصرف صحي هذا الى جانب ارتفاع كثافه الفصول في المدارس مما يعوق تقديم خدمه خدمه تعليميه جيده.

هذا الى جانب ارتفاع مستوى الفقر والبطاله لمواطني الحي و كثره الجرائم والحوادث داخل الحي ما عنتش ارد ظاهره التسرب من التعليم داخل الحي وقله الاماكن الترفيهيه والثقافيه التي تعمل على زياده الوعي لدى المواطنين وبالنسبه للمحتوى الفكرى للمقترح تهتم الدوله في المرحله الحاليه بتحسين الاحوال المعاشيه للمواطنين بما يعلق الولاء والانتماء للدوله مع درق حي بولاق الدكرور ضمن المناطق العشوائيه غير المخططه التنسيق بين الهيئه العامه للتخطيط العمراني و محافظه الجيزه لسرعه اعتماد المخطط الاستراتيجي للحي مع البدء الفوري باعداد المخطط التفصيلي للحي و حصر الاراضي التي تصلح لاقامه مشروعات خدميه عليها مع عرض المخطط التفصيلي على المجلس الاعلى للتخطيط للموافقه على اعاده تخطيط وتطوير وتنميه حي بولاق الدكرور وتكليف صندوق التنميه الحضريه للتنفيذ الاستفاده من التجارب السابقه في القضاء على العشوائيات والارتقاء بمستوى المعيشه المواطنين في تلك المناطق.

مشكله السكن غير المخطط لا تزال قائمه

وقد ذكرت المذكره الايضاحيه للاقتراح برغبه ان مصر شهدت خلال السبع سنوات الاخيره انجازا غير مسبوق في مجال تطوير المناطق العشوائيه اشبه بالحلم بعد اهمال ان تبدا لعشرات السنين حيث حدثت فره في انهاء كم كبير من العشوائيات سواء ببنائها مدن جديده اوت اهلها مره ثانيه فضلا عن هدم جميع المناطق الخطره التي تمثل خطوره على سكانا ونقلهم لاماكن اخرى او ادتهم لنفسي اماكنهم بعد اعاده بناء ها وتم بعضها ضمن المبادر الرئاسيه حياه كريمه التي حققت الكثير من الانجازات والتقدم البنيه التحتيه وامنت حياه جديده للمواطنين واذا كانت مشكله المناطق العشوائيه غير الامنه قاربت على الانتهاء الا ان مشكله السكن غير مخطط لا تزال قائمه وتمثل عقبه كبيره في طريقه تنميه وتطوير.

ولفتت المذكرة إلى أن التقارير الرسميه تؤكد ان حجم السكن غير المخطط في مصر قائم في 227 مدينه على مساحه 417 الف فدان منهم 160,000 فدان غير مخطط ومنهم اماكن بمناطق فيصل والهرم وبولاق الدكرور وعزبه الهجانه وان الدوله تعمل علي ان تصل المناطق غير مخططه لمرحله اكتفائها من اجتياح ات الحياه الاساسيه مين شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق واناره وشبكات حريق وفتحي محاور طرق بتكلفه تصل الى 318 مليار جنيه وذلك بضم خطه رؤيه مصر 2030 ومتوقع انتهاء تصوير مئه في المئه من الاماكن غير المخططه بحلول عام 2030 وانه لا توجد محافظه خاليه من الاماكن غير المخططة.

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