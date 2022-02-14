وفاة مسن في بورسعيد: سقط من برج سكني تحت الإنشاء

عثر العاملين في برج سكني تحت الانشاء بحي المناخ في محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، على جثة رجل مسن، تبين أنه عامل مصعد كهربائي أسانسير، إذ سقط من الدور الثامن.

تلقى اللواء حسنى عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمسن عامل أسانسير في برج سكني تحت الإنشاء، إلى مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وتبين أنه سقط في أثناء قيامه بأعمال الصيانة للأسانسير بالدور الثامن.

وتبين من تحريات رجال البحث الجنائي بمديرية الأمن، والمقدم أحمد العيسوي رئيس مباحث قسم شرطة المناخ، أن عمال بعمارة سكنية تحت الإنشاء في منطقة الأمين قد عثروا على سعد سلطان موسى، 65 سنة، جثة هامدة.

استكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث

اتخذ رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تستكمل النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على جثة العامل تحت تصرفها لمعرفة ملابسات الحادث، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم أن المسن توفي بعد اختلال توازنه.

إصابة شاب بطعن نافذ

يذكر أن بورسعيد قد شهدت إصابة شاب بطعن نافذ في الصدر بعد اعتداء من اخرين عليه في مشاجرة في منطقة أمل الجبل بحي الضواحي، إذ تلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول محمد أحمد محمد، 24 سنة، إلى مستشفى الزهور مصابا بجرح نافذ في الرئة اليسري ويعاني من اشتباه إصابة بالشريان داخلي والحالة العامة غير مستقرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض على أطراف المشاجرة.