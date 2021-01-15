محافظ المنيا يكلف بإصلاح مصعد كهربائي بمستشفي بني مزار

كلّف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رئيس مركز ومدينة بني مزار، شمال المحافظة، بإصلاح مصعد كهربائي بالمستشفي المركزي، استجابة لطلب الأطباء، للتسهيل علي المرضي.

وكان محافظ المنيا، عقد اجتماعاً مع مديري المستشفيات والأطباء ومديري الوحدات الصحية بنطاق مراكز المحافظة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اليوم، لمتابعة الحالة العامة بالمستشفيات، والاطمئنان على مدى توافر الأكسجين وكافة المستلزمات الطبية والوقائية، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتور شيماء على طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة.

ووجه المحافظ، الشكر لجميع الأطباء والتمريض والعاملين بالمنظومة الصحية في المحافظة، لجهدهم المتواصل في مواجهه جائحة كورونا، مؤكداً ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود للخروج بالوطن من هذه الأزمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأوضح «القاضي»، أن هناك 56 مستشفى ما بين حكومي وجامعي وخاص داخل محافظة المنيا بقدرة استيعابية 4210 أسرة، منها 16 مستشفى مخصص لاستقبال حالات كورونا، كما أن هناك 377 وحدة رعاية صحية، و133 غرفة عمليات، و33 عيادة متنقلة، و15 بنكا للدم، لافتا إلى استمرار انعقاد لجنة إدارة أزمة كورونا من خلال التنسيق مع كافة المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعة.

وأكد المحافظ، على التواصل المستمر مع الأطباء من خلال عقد الاجتماعات بصفة دورية ومستمرة، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة، مسخرة لتلبية كافة احتياجات الأطباء والتمريض والفرق الطبية، وتوفير الدعم الكافي من المستلزمات الطبية والوقائية بصفة دورية ومستمرة.

وأعرب الأطباء عن خالص شكرهم للمحافظ ونائبه على المتابعة الدقيقة علي مدار 24 ساعة للمنظومة الصحية وكافة التفاصيل والملاحظات الخاصة بفيروس كورونا وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم، ما ساهم في التصدي للجائحة في الموجة الأولي.

وأوضح الأطباء أن جميع المستشفيات تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة، كما يتوافر بها الأكسجين.

أقرأ المزيد:

التفاصيل الكاملة لمشروع تطوير كوبري محمد علي الأثري