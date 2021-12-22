محافظ قنا: الانتهاء من التشطيبات النهائية لـ30 عمارة سكنية

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة ميدانية بمدينة غرب قنا الجديدة لمتابعة عدد من الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بها، رافقه المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

720 وحدة سكنية بغرب قنا الجديدة

وأوضح محافظ قنا أنه تم الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد 30 عمارة سكنية تضم 720 وحدة سكنية إسكان اجتماعي بتكلفة إجمالية 151 مليون جنيه، مؤكدا أن المدينة تتمتع بموقع متميز وتمثل إحدى مدن الجيل الرابع الذكية التي تراعي الاشتراطات الصحية والبيئية، حيث تقع على شبكة طرق إقليمية بالقرب من مدينة قنا بمسافة 5كم2، ومخطط لها استيعاب 550 ألف نسمة، كما تمثل مدينة غرب قنا مجتمع عمراني متكامل جاذب للسكان والفرص الاستثمارية وتشمل عمارات إسكان اجتماعي، وسكن مصر، وفيلات سكنية، مراكز تجارية، ومباني خدمية وترفيهية، بما يضمن حياة كريمة وآمنة لأبناء محافظة قنا.

تقع على مسافة 8 كيلو

الجدير بالذكر أن مدينة غرب قنا تقع على مساحة 8971 فدانا على الطريق الصحراوي الغربي قنا – نجع حمادي بمسافة 8 كم 2، بواقع 136 عمارة إسكان اجتماعي بإجمالي 254 وحدة، تم الاستلام الابتدائي لعدد 30 عمارة، ومتوقع الانتهاء من 106 عمارة بنهاية عام 2021م، كما تشتمل على 30 عمارة سكن مصر جارٍ تنفيذها بإجمالي 720 وحدة، وتم تمهيد الطرق المؤدية للمدينة والتقاطعات داخلها، مشيرا إلى توافر مراكز خدمات بمنطقة الإسكان الاجتماعية تشتمل على سوق تجارية بمساحة 970 مترا مربعا بتكلفة حوالي 1. 8 مليون جنيه، ومبنى حضانة بمساحة 1374 مترا مربعا، بتكلفة حوالي 2. 6 مليون جنيه، وملعب ثلاثي بمساحة 3134 مترا مربعا بتكلفة حوالي 3 ملايين جنيه، ومبنى مدرسة تعليم أساسي بواقع 43 فصلا بمساحة 7805 أمتار مربعة بتكلفة حوالي 27 مليون جنيه، ووحدة صحية بمساحة 942 مترا مربعا بتكلفة حوالي 5 ملايين جنيه، ووحدة إطفاء بحوالي 5 ملايين جنيه، وجارٍ تنفيذ قسم شرطة بمساحة 3600 متر مربع بتكلفة 7. 5 مليون جنيه.