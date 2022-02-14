البترول: توصيل الغاز لـ500 ألف وحدة سكنية في أول مراحل «حياة كريمة»

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّه مع انتهاء موعد المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة في يونيو المقبل، سيكون تمّ تنفيذ شبكات غاز طبيعي تتيح خدمة توصيل الغاز الطبيعي لنحو 500 ألف وحدة سكنية، موضحة أنّ قطاع البترول نجح في تحويل نحو 420 ألف سيارة للعمل بالغاز، بخلاف ما يتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز.

طفرة في عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي

وأضاف الملا، خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ العام 2021 شهد طفرة في عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي خلال عام واحد، حيث وصلت إلى 600 محطة بخلاف 400 جارٍ الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة القليلة المقبلة، مستهدفين الوصول لـ1000 محطة موزعة على جميع محافظات الجمهورية.

مشروعات كبرى وتطوير البنية الأساسية لخطوط الأنابيب

وتابع الوزير، أنّ قطاع البترول استمر في تنفيذ خطط التطوير للبنية الأساسية لخطوط أنابيب ومستودعات وموانئ بترولية، وشرُف الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح 3 مشروعات كبرى، وهي مصفاة المصرية للتكريك بمسطرد، ومشروع التوسعات لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير بمسطرد، ومجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، بإجمالي استثمارات قدرها 4.7 مليار دولار، ما ساهم في إضافة 4.5 مليون طن سنويا من المنتجات الرئيسية المكررة.

منتدى غاز شرق المتوسط

وأكد وزير البترول، أنّه استكمالا لدور مصر المحوري في المنطقة، وتعزيز التعاون الإقليمي، ومواصلة الارتقاء بالشراكات الاستراتيجية، وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك، بادرت مصر بطرح فكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط.