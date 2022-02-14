وزير البترول: توصيل الغاز للمنازل وفر 20 مليار جنيه سنويا للميزانية

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ أبرز نجاحات العامين الماضيين، ارتفاع صادرات قطاع البترول المصري خلال العام 2021 بنسبة 85% لتصل لنحو 13 مليار دولار، وتحقيق فائض بالميزان البترولي بدءا من عام 2020 لأول مرة بعد سنوات من العجز، حيث بلغ الفائض عام 2021 2.9 مليار دولار، هذا بجانب نجاح قطاع البترول في توقيع 37 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للتنقيب عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى يصل لـ8.1 مليار دولار.

وأشار «الملا»، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، في دورته الخامسة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تمكن قطاع البترول من جذب عدد من الشركات البترولية العالمية الكبرى لأول مرة بمجال البحث والاستكشاف، بجانب استمرار معدلات توصيل الغاز الطبيعي عند مستوى 1.2 مليون وحدة سكنية سنويا للعام الثالث على التوالي، بالرغم من الجائحة حيث وصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تعمل بالغاز الطبيعي حاليا لأكثر من 13 مليون وحدة، وتصل لـ13.5 مليون وحدة في يونيو المقبل لأكثر من 50 مليون مواطن مما يرفع العبء عن الدولة في توفير 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا، ويوفر 20 مليار جنيه سنويا.